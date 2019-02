Repressió

L'Ateneu Arbocenc denuncia la multa rebuda per aplicació de la Llei Mordassa amb un esquetx teatral

Amb l’esquetx teatral “Apatrullando” per l’Arboç, l’Ateneu Arbocenc vol denunciar l’abús policial rebut per part de la policia local de l’Arboç, amb la imposició d’una multa per infracció greu de desobediència i resistència a l’autoritat, infracció tipificada a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei Mordassa. Aquesta multa va ser imposada a raó de la visita que van fer els agents de la policia local al pati del centre, mentre es duia a terme la festa del 5è aniversari de l’Ateneu Arbocenc. El motiu de la visita era alertar que hi havia hagut queixes dels veïns pel soroll procedent del concert. El context era la festa, la nostra festa. L’únic incident de la nit, la visita dels agents per un soroll excessiu que no van objectivar. I el resultat va arribar 3 mesos després, amb una multa de 600 euros.

Aquest fet no és un fet aïllat. Tal i com denuncia IRIDIA Centre per la Defensa Drets Humans[1], des de l’entrada en vigor de la Llei Mordassa l’1 de juliol de 2015, s’ha viscut un increment dels abusos policials i de la vulneració de drets degut, en molts casos, a la discrecionalitat dels agents en les seves actuacions per la presumpció de veracitat que els atorga l’àmbit administratiu (el seu testimoni està per sobre del de la ciutadania) i al poder de valoració que els confereix la Llei de Seguretat Ciutadana. Segons IRIDIA amb això, s’estan produint situacions insòlites de persones que són denunciades per policies, no només en el marc de mobilitzacions ciutadanes sinó en molts altres. També són alarmants els casos de periodistes multats, la qual cosa coarta el dret de llibertat d’informació.

Des de l’Ateneu som conscients que més enllà del cas concret i el greuge econòmic patit, la multa busca minar la capacitat de la ciutadania per, organitzada col·lectivament, transformar realitats socials mitjançant l’autogestió d’activitats culturals i polítiques de base. No podem permetre que ens injectin la por a rebre de nou repressió i a ser víctimes de l’abús de poder de la policia. Per això, amb el teatre social com a eina, convidem al públic a gaudir i participar del debat sorgit de l’esquetx teatral “Apatrullando per l’Arboç”. Teatre de l’oprimit per reflexionar al voltant de la llei Mordassa.