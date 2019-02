Judicis

L’ANC es mobilitza a tot el país per acompanyar els presos polítics en el dia del trasllat cap a Madrid

Matí molt intens a de mobilitzacions. Des de primera hora, gairebé de matinada, centenars de persones s’han anat concentrant als tres centres penitenciaris que, fins avui, han acollit els 9 presos polítics: Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses. Gent amb pancartes negres amb els lemes #MakeaMove, self-determinations is a right, not a crime (l’autodeterminació és un dret, no un delicte), i fake justice, han volgut mostrar el seu suport i escalf als encausats durant el trasllat dels presos cap a Madrid, on hauran d’afrontar el judici a l’1-O.

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, s’ha desplaçat fins als voltants de Brians 2, des don la Guàrdia Civil ha iniciat la custòdia fins a Soto del Real i Alcalá-Meco, els centres penitenciaris que acolliran els presos.

Si bé Paluzie ha batejat el dia com a “trist”, ha dit que des de l’Assemblea es treballarà per convertir el judici en un “bumerang” contra de l’Estat, ja que aquesta és una “causa general” contra el moviment independentista. Per això, Paluzie ha fet un advertiment: “l’autodeterminació no és un delicte, és un dret”.

Paluzie s’ha referit també a la campanya d’imatge que iniciat el Govern espanyol, i ha vaticinat que no els servirà de res perquè la degradació i vulneració de drets que representa reprimir un referèndum “passarà factura” a l’Estat i reforçarà la causa independentista.

Finament, la presidenta de l’Assemblea també ha lamentat les constant de vulneracions en tot el procés judicial, com haver de preparar un judici en presó preventiva o no conèixer encara la data d’inici del judici. “És una de tantes i tantes vergonyes que s’han produït, una més”.

A la tarda, més mobilitzacions

Les mobilitzacions continuaran a la tarda, on l’Assemblea ha convocat concentracions a les capitals de comarca i a la capital, Barcelona. A les 19 h, s’emplaça la gent a omplir Jardinets de Gràcia per mostrar el rebuig a la causa judicial oberta contra els presos polítics i a l’1-O en general.

A més, s’espera que dilluns, a partir de les 9 h, s’iniciï també una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, aquest cop amb una pancarta que apuntarà al Palau de la Generalitat.