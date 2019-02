Català

IV Campionat escolar valencià de Scrabble els dies 21 i 22 de febrer a Elx

Els dies 21 i 22 de febrer tindrà lloc el 4t Campionat escolar valencià de Scrabble a la ciutat d’Elx, més concretament a la Nau de la Innovació, situada a l’edifici Innova de la UMH. Enguany s’ha decidit continuar amb la celebració del Campionat en dos dies consecutius per donar cabuda a la màxima quantitat de parelles procedents de diversos centres educatius del sud segons el cicle educatiu que cursen. El dia 21 de febrer hi participaran els alumnes de 1r cicle d’ESO i el dia 22 de febrer els de 2n cicle d’ESO.

Les jornades començaran a les 9.30 h i finalitzaran a les 13.30 h aproximadament. En aquesta quarta edició repeteixen centres educatius que hi van ser l’any passat però se n’hi afegeixen de nous tant d’Elx com del Pinós. Arriben a la final cinc centres educatius de secundària: IES Severo Ochoa (Elx), IES Sixto Marco (Elx), IES l’Assumpció (Elx), l’IES Misteri d’Elx i l’IES Marhuenda Prats (el Pinós). Recordem que aquest campionat té com a objectius principals familiaritzar els concursants amb el lèxic en valencià i amb l’ús del diccionari en un context recreatiu.

Tot això es produirà amb una finalitat molt concreta: desenvolupar la memòria visual en la nostra llengua i consolidar les habilitats socials en tots els participants. De fet, els alumnes hauran de desenvolupar estratègies grupals i també l’esperit sa de competència per a superar les diverses fases del joc durant els dies de competició. Aquesta 4a edició, impulsada i organitzada per El Tempir, compta amb la col·laboració de l’Scrabble Escolar, la Federació Internacional de Scrabble en Català, la Universitat Miguel Hernández, l’Ajuntament d’Elx i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.