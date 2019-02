Reconstruïm algunes de les actuacions antireglamentàries dels Mossos d’Esquadra durant els piquets i les manifestacions de la vaga general d’aquest 21 de febrer i revelem els números identificatius dels agents antiavalots de la Brigada Mòbil i les unitats ARRO implicats

Identificats els mossos que haurien comès abusos policials durant la vaga general del 21-F

Durant la vaga general del 21 de febrer, els Mossos d’Esquadra no van utilitzar projectils de dispersió i en moltes de les intervencions van fer servir el procediment de l’arrencacebes, retirant a pes i una a una les persones que s’asseien a terra per fer bloquejos d’autopistes i carreteres arreu de Catalunya o grans vies de circulació de la ciutat de Barcelona. Però aquest patró no es va donar a tot arreu. Proves documentals i testimonis confirmen un mínim d’una desena d’actuacions clarament antireglamentàries i que podrien ser denunciades penalment davant dels jutjats de guàrdia i dels òrgans disciplinaris del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Al Passeig de Gràcia de Barcelona es va viure un dels episodis d’abús policial. En un vídeo del periodista de TotBarcelona David Cobo que s’ha fet viral a les xarxes, es pot observar un antiavalots que s’encara als manifestants i els provoca amb gesticulacions per, tot seguit, abandonar la posició del cordó policial i agredir diverses persones a cops de porra, sense haver rebut cap ordre dels seus superiors en aquest sentit. En una imatge de l’esquena de l’agent a la qual ha tingut accés la Directa es pot comprovar el seu Número Operatiu Policial (NOP): D610A4975. La lletra D inicial d’aquest codi alfanumèric identifica tots els agents de la Brigada Mòbil i els tres números següents fan referència a la numeració de la furgoneta on viatja cada antiavalot. En aquest cas, la 610. Es dóna la circumstància que, dues hores abans, l’agent D610A1095, adscrit al mateix vehicle, va colpejar amb la porra el pit d’una senyora de 57 anys a la plaça de Sants de Barcelona. Va ser precisament quan la manifestació veïnal de Sants avançava per la Gran Via, en direcció a l’acte unitari de plaça Universitat, quan l’agent D504A3835 va envestir un veí amb la porra a l’alçada del coll i el va fer caure d’esquena a terra, quedant estabornit i amb una crisi d’ansietat. Una ambulància el va atendre i va ser traslladat al Centre d’Atenció Primària (CAP) del carrer Manso.

Una de les irregularitats més greus perpetrades ahir pels antiavalots foren els cops de porra al cap. Una de les víctimes fou en Marçal Fernàndez, un jove que va ser arraconat a les portes de l’oficina del Banc de Santander situada a la confluència del Passeig de Gràcia i el carrer Casp. Ho va denunciar mitjançant una piulada que en poques hores havia aconseguit 3.000 retuits, on incloïa una fotografia d’ell després de l’agressió que mostra una forta inflamació al cap. En un vídeo de la periodista Julia Regué publicat a Twitter es pot veure com un comandament de la Brigada Mòbil (D030A1385) li talla el pas i el colpeja sense donar-li ni tan sols l’opció a abandonar la zona. En el mateix episodi diversos ciutadans són agredits per sobre de la cintura, un comportament que és antireglamentari, tal com han recordat en nombroses ocasions les juristes del col·lectiu Irídia, especialitzat en la defensa dels drets humans. Les lesions al cap es van repetir a la ciutat de Lleida. En una piulada difosa pel col·lectiu de joves Arran s’aprecia la imatge d’un noi sagnant al cap i s’afirma que van ser quatre les persones lesionades en aquesta zona sensible, com a conseqüència d’una dura càrrega dels antiavalots de l’ARRO Ponent. De les imatges de l’incident es pot concloure que els agents que van carregar en primera línia viatjaven en el furgó 802 i que un dels qui va propinar cops de porra va ser l’agent T802C5380. Un dels ferits va ser Ramon Gras, membre de Jovent Republicà de Lleida, qui ha explicat en declaracions al diari Segre que va rebre l’impacte d’un cop de porra al cap i que, al caure a terra, va rebre cops al pit i a les cames.