#JUDICIFARSA

Entitats juvenils i estudiantils denuncien que el judici és “una vergonya"

Un dia abans de l’inici del judici, diverses entitats juvenils i estudiantils de l’àmbit sobiranista han fet públic un manifest conjunt en què denuncien que “no hi ha indults possibles” i que no acceptaran “cap sentència injusta fins que aconseguim la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats”. Aquest manifest dóna el tret de sortida a la campanya que impulsarà Universitats per la República de cara al judici, que consistirà en mobilitzacions constants des de la coordinació entre diferents col·lectius.

Núria Marín, portaveu d'Universitats per la República, ha denunciat que “ens estan jutjant a tots” i que “amb la sentència s’obrirà un nou escenari inadmissible”. Per això, considera que “cal generar un punt d’inflexió amb una mobilització massiva i interrompuda”.

L'altra portaveu de la plataforma, Núria Nieto, ha afegit que “si volem plantar cara a aquesta injustícia, la coordinació entre diferents actors és imprescindible”. Així mateix, ha afegit que “cal que tot el moviment sobiranista prengui exemple dels estudiants, que segueixen sent la punta de llança”.

Els estudiants també han anunciat que se sumaran a les mobilitzacions unitàries i que estan organitzant un acte a la Universitat Autònoma pel proper 14 de març.