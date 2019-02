Endavant col·loca caps en fonts en fonts arreu dels Països Catalans per denunciar que "estem #AmbLAiguaAlColl"

Aquest dilluns, Endavant (OSAN) ha col·locat caps en fonts arreu dels Països Catalans per denunciar que la classe treballadora i les classes populars estem #AmbLAiguaAlColl. L'acció posa damunt de la taula la necessitat d'un programa que "ÉsDeMínims" per una vida digna, basat en cinc mesures bàsiques.

Endavant (OSAN) denuncia, així que la classe treballadora i les classes populars als Països Catalans estan #AmbLAiguaAlColl, una situació encara més agreujada per a les dones treballadores. La situació de les treballadores no ha deixat d’empitjorar des de l’inici de la crisi financera, les condicions són actualment de més explotació, més perill de caure en la pobresa, més

precarietat i més desigualtat. L'organització considera que les treballadores esta amb l’aigua al coll i moltes dades ho demostren:

- Una quarta part de les dones treballadores cobra menys de 850 euros al mes, entre un 16 i un 25% menys que els homes.

- L’any 2018, l’1% més ric es va quedar amb el 40% de la riquesa creada, mentre el 50% més humil, amb el 7%.

- Als Països Catalans es destina, de mitjana, el 40% del minso salari a pagar l’habitatge.

- Des del 2009, els serveis sanitaris de caràcter públic han patit retallades entre

- 15.000 i 21.000 milions d’euros anuals.

- L'estat ha destinat 61.000 milions d’euros al rescat bancari: hi haurà 40.000 milions que no es recuperaran.

Davant d’aquesta situació, Endavant (OSAN) proposa la necessitat d’articular un programa de mínims que garanteixin una vida digna, no des de mesures pal·liatives, sectorials i sucursalistes, sinó mesures que toquin qüestions de fons del sistema capitalista patriarcal en el qual vivim. L'organització política considera que es necessiten unes condicions mínimes per a una vida digna i posa damunt de la taula cinc mesures per un programa que #ÉsDeMínims:

- Salari mínim de 1200 euros per 30 h. Equiparació salarial real entre homes i dones, i pensions dignes.

- Regulació del lloguer a un màxim del 10% del salari.

- Aigua, llum, gas i telecomunicacions públics i a preus socials.

- Serveis públics bàsics 100% garantits, sense privatitzacions ni repagaments.

- Una banca pública.