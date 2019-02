21-F

El suport de més de 50 organitzacions i desenes de comitès de suport fan preveure una vaga general massiva

La Intersindical-CSC ha presentat aquest dimarts tots els detalls de la vaga general que ha convocat per aquest dijous i que ja ha rebut el suport de més d'una cinquantena d'organitzacions sindicals, socials i polítiques (llistat adjunt) i per la qual hi estan treballant desenes de comitès territorials arreu del país. Una feina que fa preveure un alt seguiment de l'aturada per reivindicar que, sense drets, no hi ha llibertat.

La jornada clourà amb una manifestació a Barcelona que començarà a les 18h als Jardinets de Gràcia i finalitzarà a Passeig de Gràcia amb Gran Via. En paral·lel a aquesta marxa a la capital catalana, es faran diverses concentracions i mobilitzacions a ciutats com Lleida, Tarragona, Girona o Tortosa.

Igualment, el sindicat republicà durà a terme durant el dia diverses accions reivindicatives. Els piquets informatius que, des del primer moment, vetllaran pel bon funcionament de la vaga a la capital catalana es trobaran a les 12h a la plaça d'Universitat de Barcelona per fer un acte públic que seguirà amb la manifestació convocada per sindicats d'estudiants i la comunitat universitària. En aquell moment també es faran concentracions a les places de la majoria de capitals de comarca i altres ciutats convocades pels diversos comitès territorials de vaga.

La Intersindical-CSC ha fet una crida als partits polítics que donen suport a la vaga perquè traslladin als seus ajuntaments el dret dels treballadors i treballadores el dret individual a fer vaga. Cal evitar situacions com la de l'Ajuntament de Badalona on s'ha informat als treballadors i a les treballadores que no poden exercir el dret a vaga perquè el sindicat convocant no forma part del comitè d'empresa, una falsedat que denunciem enèrgicament i que atempta contra el dret a vaga.

Durant la roda de premsa d'aquest dimarts, el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, ha reconegut el repte que suposa la vaga convocada i ha destacat que comitès d'empresa d'altres sindicats s'hi estan adherint, a banda de nombroses entitats i organitzacions. Ha destacat, igualment, la voluntat de descentralitzar al màxim la jornada de protestes.