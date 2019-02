Casal d'estiu

El govern municipal de Sant Sadurní rebutja la cinquena hora subvencionada del casal d’estiu

Tot i les demandes de moltes famílies de Sant Sadurní per a poder gaudir d’una cinquena setmana de casal d’estiu a la vila, el govern ha decidit rebutjar la moció que la CUP ha presentat en el ple de febrer on s’instava al consistori a oferir aquesta opció de manera subvencionada. L’equip de govern, amb la regidora de Joventut, Montse Medall, al capdavant, ha explicat que l’anomenada Zona 5, serà una prova que es farà enguany i que servirà per a saber fins a quin punt és necessària la cinquena setmana del casal. Des de la CUP, l’oferta d’una cinquena setmana a preu de mercat –el seu cost doblarà el d’una setmana subvencionada– no mostra una voluntat d’oferir un servei que s’adapti a les necessitats de les famílies de classe treballadora de Sant Sadurní, que han de conciliar la seva vida laboral i familiar.

Una demanda majoritària

Aquest estiu, el casal començarà el 25 de juny i finalitzarà el 19 de juliol. Una setmana abans que la majoria de famílies comencin les vacances. Segons les enquestes realitzades durant el 2018 per la Fundació Pere Tarrés, encarregada de la gestió del servei de casal d’estiu, la majoria de les famílies demanaven ampliar el servei a una cinquena setmana. La gran majoria d’aquestes, demanaven que es respectés el mateix preu. Tot i aquests resultats, la regidora Medall ha explicat al ple que “ha acordat amb les famílies que enguany l’Ajuntament oferiria una cinquena setmana a preus de mercat”. Medall entén que “és una prova per a veure quin és el grau d’ús d’aquest nou servei”.

La CUP Sant Sadurní aposta per uns serveis públics que s’adaptin a les necessitats de la ciutadania i no entén que la Zona 5 presentada pel govern, no s’ajusti al mateix preu que les altres quatre setmanes de casal d’estiu. Per als cupaires, les condicions de la cinquena setmana que presenta Medall no son favorables a que el servei pugui prosperar: “Amb aquest preu, moltes famílies no hi podran fer-hi front i optaran per no adherir-s’hi. Aquesta actuació demostra que el govern no fa una aposta clara per aquest servei”, ha afirmat el regidor de la CUP, Jordi Pujol Lizana. Els cupaires han acusat a la regidora de voler falsejar les dades per negar la demanda existent.

Gestió municipal del casal d’estiu

A finals del 2015, la CUP Sant Sadurní ja va donar el primer toc d’alerta sobre el servei del casal d’estiu. El grup municipal va presentar llavors una moció on instava a l’Ajuntament a recuperar la gestió directa del servei per ajustar-lo plenament a les necessitats de les famílies que en fan ús. Després d’un debat intens al plenari municipal, la moció va ser rebutjada per l’equip de govern.

Des de la CUP Sant Sadurní es defensa que la municipalització dels serveis que ofereix l’Ajuntament hauria de ser una de les principals prioritats del consistori. Aquesta és la única via per a garantir poder adaptar l’oferta en tot moment de manera ràpida i eficient i rendibilitzar a màxim els diners que es destinen a cobrir aquest tipus de serveis.