CATALUNYA NORD

El comitè de solidaritat catalana prepara actes de protesta contra la visita de Pedro Sánchez a Catalunya Nord

Segons informa Ràdio Arrels el presidnet espanyol, Pedro Sánchez vindrà a Catalunya Nord el diumenge 24 de febrer. El comunicat oficial precisa que Sánchez farà aquest viatge a Cotlliure i Argelers per retre homenatge a Manuel Azaña. Antonio Machado i a l’exili espanyol. El comitè de solidaritat catalana prepara actes de protesta contra aquesta vista, envoltat de secretisme. Per exemple s’ha deixat clar que el programa, les dates, i encara menys els horaris, no es comunicaran fins a l’últim moment. A més la prefectura de Catalunya Nord ha indicat que si les acreditacions als periodistes seran entregades a la prefectura, en canvi seran atorgades per les autoritats espanyoles. La prefectura insisteix que només amb aquest document els periodistes podran seguir la visita de Pedro Sánchez.

Per altra banda, de moment no es té constància de la participació de cap representant oficial de l’estat francès per acollir i acompanyar el cap del govern espanyol en la seva visita. Si això vol dir que Sànchez ve a títol privat, aleshores el comitè de solidaritat es pregunta perquè són les autoritats espanyoles les que decideixen qui són els periodistes i les persones que podran accedir el dia de la visita a Cotlliure o Argelers.



Al nivell polític, el comitè de solidaritat catalana considera vergonyós que el cap d’un govern que lluita i ha lluitat contra la República catalana, vingui per homenatjar republicans que eren catalans i espanyols. El comitè de solidaritat catalana subratlla que amb el secretisme que envolta la visita, és difícil organitzar cap protesta. Tot i això crida a ser present a Cotlliure el diumenge 24 de febrer a partir de les 10 del matí. El comitè aconsella anar fins a Cotlliure en tren, i crida els manifestants a portar estelades i pancartes per reivindicar una República justa i democràtica, i denunciar una farsa de justícia.