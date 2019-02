lluita institucional

Dolors Sabater demana una moratòria per aturar la proliferació de Cases d'Apostes a Badalona

El Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú ha presentat una moció al plenari de febrer de l’Ajuntament de Badalona amb mesures per a combatre la ludopatia i la proliferació de cases de joc sobretot pel que fa als més joves. La creixent addicció a les apostes entre els i les joves és un problema social que ha de ser tingut en compte per totes les administracions. Això és el que creu Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona, i el seu grup municipal. La proliferació de les cases d'apostes a Badalona, Catalunya i l’estat espanyol, així com l'omnipresència d'aquest addictiu joc en la publicitat, és alhora causa i efecte d'una situació preocupant.

Amb dades que aporten fonts del partit per justificar la seva moció, i que asseguren haver recollit de dades oficials del Ministeri d'Hisenda, la xifra d’afectats per la ludopatia s’ha multiplicat per tres en els darrers cinc anys. Al final del segon trimestre de 2018, ja hi havia 859.695 persones usuàries actives a tot l’estat espanyol. Són 55.583 més que a data de 31 de març del mateix any.

Segons ha afegit la candidata de Guanyem Badalona, “en una gran operació de rentada de cara, aquestes grans empreses han aconseguit blanquejar les apostes, associant-les a les connotacions positives del món de l'esport i amb la complicitat de clubs i esportistes famosos que no dubten a fer publicitat d'un negoci que arruïna a milers de famílies”. Segons Sabater, “la ludopatia és una malaltia i el seu augment exponencial ha de tractar-se com un problema de salut pública” i “cal que les administracions prenguin mesures contundents davant aquesta epidèmia”.

A Badalona aquesta situació és fàcilment observable: en els últims anys s'han instal·lat màquines d’apostes en molts locals utilitzats majoritàriament per persones joves. La darrera polèmica local ha estat amb el veïnat del carrer Ponent i voltants, que fa setmanes que s’han organitzat contra la instal·lació d’un nou bingo al barri del Gorg. Per això, a la moció, Guanyem Badalona demana prendre totes les mesures a l’abast del consistori per aturar el projecte del barri del Gorg; així com aplicar una moratòria a la concessió de llicències d’establiments d’apostes a Badalona mentre es desenvolupen accions de regulació. La mateixa recepta que s’ha aplicat en el passat amb altres tipus de centres, com són els clubs de consum cannàbic.

Sabater demana, alhora, elaborar un Pla específic d’accions contra la ludopatia, incorporant-la com a conducta addictiva en les mesures de prevenció de drogues que ja es porten a terme actualment a la ciutat així com enfortir la col·laboració amb els Cossos i Forces de Seguretat per evitar que els menors d'edat tinguin accés a màquines d'apostes.