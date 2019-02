Municipals 2019

Desbordem, la iniciativa de veus desobedients i rupturistes dins de Catalunya en Comú, dona suport a la candidatura de Capgirem Vic a les eleccions municipals

Desbordem ha valorat molt positivament el manifest “Bastim l’alternativa” que presenta els compromisos de l’Assemblea de Capgirem Vic. És per això que s’alegra i felicita que a la ciutat de Vic existeixi una candidatura amb característiques i compromisos tan afins, per aquest motiu des de Desbordem donarà suport i participarà en el que faci falta, si la candidatura ho considera oportú, en actes i xerrades que es puguin organitzar en els propers mesos per debatre i construir plegats. És imprescindible a la ciutat de Vic, bastir una alternativa que permeti materialitzar un canvi de govern per acabar, així, amb 40 anys de governs conservadors.

El col·lectiu participa i/o dona suport a projectes municipalistes amplis amb un marcat caràcter transformador arreu del territori. Projectes que no només pretenen generar un canvi cap a l’esquerra sinó que defugen les pràctiques de la vella política, perquè es considera que només així es poden produir canvis reals. En aquest sentit, en el marc de les properes eleccions.

Com a resposta aquest suport, L’assemblea de Capgirem Vic ho agraeix per part de les companyes de Desbordem, militants que han treballat per una Catalunya en Comú i un Podem confluents i aliats, defensors del canvi social i la ruptura.

Per a Capgirem Vic, "Ens trobem davant d’una disjuntiva històrica en la ciutat de Vic, en la que passades les eleccions municipals és possible que es constitueixi el primer govern d’esquerres, compromès amb l’exercici de l’autodeterminació i la materialització de la República Catalana. En aquest sentit, l’assemblea considera que és imprescindible acumular el màxim de força i de suports possibles per tal de poder garantir i liderar un canvi de govern a la ciutat. Sembla evident que després de 40 anys de governs en mans del mateix partit polític, la ciutat necessita una sacsejada que permeti un canvi constructiu tant en les polítiques com en les maneres de fer política. Celebrem, doncs, el suport de Desbordem perquè suma forces al projecte de canvi de Capgirem Vic És altament significatiu i positiu que aquesta iniciativa inconformista, que vol mobilitzar les veus desobedients i rupturistes dins de Catalunya en Comú, doni suport a la nostra candidatura. Comptarem amb elles durant la campanya".