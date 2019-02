Declaració Institucional de la CUP que ha aprovat el ple de l'Ajuntament de Mataró en defensa dels drets civils i de rebuig a la criminalització de l’independentisme

S'ha aprovat la declaració de la CUP en defensa dels drets civils i de rebuig a la criminalització de l’independentisme amb 12 vots a favor (CiU, ERC, Volem i CUP), 11 en contra (PSC, C’s, PP i PXC) i 1 abstenció (ICV)

En el darrer any i mig l’actuació de la policia espanyola a Catalunya s’ha destacat per diverses actuacions desproporcionades i irregulars. Durant aquest temps s’han esdevingut una sèrie de fets que posen en qüestió l’estat de dret i que persegueixen l’escarment i la criminalització de l’independentisme com a opció política i, en última instància, la justificació d’una eventual il·legalització de les organitzacions polítiques independentistes.

Les actuacions policials dirigides a criminalitzar l’independentisme han anat acompanyades de campanyes difamatòries i de tergiversació de l’opinió pública, amb les quals s’ha pretès legitimar la repressió i posar l’independentisme en el punt de mira de la persecució política per poder justificar, també, la persecució judicial i una eventual il·legalització de les entitats i organitzacions independentistes. No hi ha hagut miraments en inventar una suposada kale borroka i en crear per part de determinats mitjans de comunicació relats interessadament exagerats amb l'afany de criminalitzar.

A més de violència contra la població perpetrada durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, negada de forma vergonyosa pel Sr. Josep Borrell, ministre d’exteriors del Govern espanyol, cal fer un esment específic de les arbitrarietats i les greus irregularitats que detallem a continuació:

- Les proves falses presentades per la Guàrdia Civil a la Fiscalia per incriminar a Jordi Cuixart que construeixen un relat de violència inexistent en les concentracions de rebuig als escorcolls de les conselleries de la Generalitat i les detencions practicades el 20 de setembre de 2017.

- El desplegament que va fer el 20 de setembre de 2017 la Policia Nacional a la seu nacional de la CUP al carrer Casp de Barcelona, amb unitats antiavalots i agents de paisà tapats amb passamuntanyes, vulnerant els drets polítics del membres d’aquesta organització i cercant la creació d’aldarulls.

- L’operació desplegada el 10 d’abril de 2018 per la Guàrdia Civil contra membres del CDR als quals els atribuí delictes de rebel·lió, sedició i integració en organització terrorista, i que es va saldar amb la detenció de Tamara Carrasco, que des de fa mesos té prohibit sortir de la seva població, Viladecans, i en l’ordre de detenció d’Adrià Carrasco, veí d’Esplugues de Llobregat, que va escapar del setge policial i que des d’aleshores es troba exiliat a Bèlgica.

- Les detencions 16 persones vinculades al CDR, La Forja, el sindicat I-CSC i la CUP de les comarques gironines, entre les quals hi havia els alcaldes de Verges i Celrà, practicades per la policia espanyola el 16 de gener de 2019 sense cap ordre judicial. En aquest sentit, cal destacar les explicacions donades per Ignasi Sabater, alcalde de Verges, que va resultar lesionat quan el van emmanillar, que va afirmar que va passar por perquè no sabia qui eren les persones que se l’emportaven ni per quin motiu.

Davant dels fets exposats, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents: