feminisme i LGBTI

Cornellà de Llobregat acollirà unes jornades feministes i LGBTI el 22 i 23 de febrer

Un grup promotor, impulsat des de l’Àrea antipatriarcal de Poble Lliure, ha estat treballant durant mesos amb la col·laboració de l’Assemblea d’Esquerres per Cornellà i la Sectorial de Dones de l’ANC per a organitzar un esdeveniment de gran rellevància que entrellaça feminisme i alliberament LGBTI amb el procés d’alliberament nacional del nostre país el 22 i 23 de febrer. Entre divendres i dissabte, més de quaranta ponents de referència pels moviments feminista i LGBTI del nostre país i d’altres pobles en lluita de l’Estat espanyol debatran sobre diversos aspectes imprescindibles a tenir en compte en el procés de construcció d’un nou país en clau feminista i LGBTI.

L’esdeveniment començarà divendres 22 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda i s’acabarà l’endemà al vespre. La jornada de divendres tindrà lloc al Centre Cívic La Gavarra i la de dissabte, al CEIP Antoni Gaudí, ambdues al municipi de Cornellà de Llobregat.

El grup promotor va engegar aquest projecte per donar rellevància a aquestes lluites en el procés independentista, moltes vegades no tingudes en prou consideració. ‘La qüestió feminista i LGBTI no pot ser un apartat sectorial en les bases de la futura república sinó que l’ha d’impregnar de forma transversal, per tal de millorar realment les condicions de vida de les dones i les persones LGBTI’, sosté una de les organitzadores, Mònica Pujadas.

És per això que durant aquest cap de setmana es parlarà de drets laborals amb perspectiva feminista, de coeducació, d’un sistema sanitari que tingui en compte les dones i les persones trans, d’alternatives feministes al sistema econòmic actual que condemna les dones a dobles i triples jornades de feina —visibles i invisibles—, de les geografies dels gèneres i sexualitats dissidents que no encaixen amb la norma, del tan forçat com dolorós sexili, de violències que maten per ser com s’és. Però, sobretot, es parlarà de lluita: de com les lluites feminista i LGBTI poden ser garantia de ruptura o bé assimilades al sistema, el qual silencia i aliena les dones i les persones LGBTI.

Hi haurà diverses taules paral·leles, de manera que les persones que assisteixin a les jornades podran escollir quina xerrada els interessa més, a excepció de les darreres taules de divendres i dissabte. Hi participaran ponents tan destacades com Mireia Boya, Tamara Carrasco, Elena Longares, Jule Goikoetxea, Carla Vall, Fatima Ataar, Maria Rodó, Núria Alcaraz, Javier Saez, Pastora Filigrana, Elisenda Alamany, Jenn Díaz, Irantzu Varela, Sejo Carrascosa… i moltes altres més.