Homenatge

Condol de la FOLC per la mort de n'Aina Moll

La Federació organitzacions per la Llengua catalana (FOLC) ha expressat el seu condol a la família de la Sra. Aina Moll i a mateix temps fer-li un reconeixement públic per la seva vàlua com a persona i com a responsable política. Va ser professora de l'IES Joan Alcover; fundadora amb el seu pare Francesc de Borja Moll de l'Obra Cultural Balear (OCB) el 1962; defensora incansable de la llengua catalana durant tota la seva vida va arribar a ser responsable de la Secretaria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya durant uns quants d'anys.Des del 2001 al 2014 va ser membre actiu del Consell Social de la Llengua catalana de les Illes Balears. Va participar a les diferents ponències de planificació on era escoltada la seva veu i molt valorada per la seva experiència i la seva visió de la situació del català a tot el territori on s'hi parla.Recordam amb emoció quan, durant la legislatura Bauzà, fou convidada a presidir l'acte del 9 de març de 2013 i a llegir el manifest a favor de la llengua i l'educació, davant el Consolat de la Mar a Palma, en el marc del que va ser del primer acte conjunt d'Enllaçats per la Llengua a tot el territori dels Països Catalans, un dels seus darrers actes públics.La seva bona feina, el seu saber fer i tot el seu llegat en defensa de la llengua i la cultura catalanes, i la nació catalana en el seu conjunt, restarà per sempre més entre nosaltres.