#JUDICIFARSA

Concentracions en diversos municipis de Mallorca contra el judici a l'independentisme

Palma va aplegar ahir al vespre la mobilització més nombrosa, més de mig miler de persones, de les que es van realitzar a Mallorca contra l'inici del judici contra l'1-O.

Segons el dBalears, la concentració va començar amb la penjada d'un llaç groc a la porta del Palau de Can Berga, ocupat actualment per l'administració de justícia espanyola.

A continuació, el president de l'OCB, Josep de Luis va presentar l'acte de solidaritat amb els independentistes «injustament empresonats». Els membres de Música per la Llibertat han interpretat una cançó abans de la lectura del manifest i dues per cloure l'acte.

El manifest va ser llegir per Ari Suari i Pep Planas i ha estat acompanyat gairebé tot el temps pels aplaudiments dels assistents.

El manifest va recordar no només les persones jutjades a partir d'aquest dimarts, sinó també tots els exiliats, entre els quals, s'ha recordat d'una manera especial el mallorquí Josep Arenas.

L'únic moment de tensió el va provocar la irrupció dins la concentració d'una quinzena de policies que han intentat, sense èxit, allunyar els manifestants de la porta del palau i que han aprofitat el moment de la lectura del manifest per llevar el llaç groc que presidia l'acte, tal com apunta el dBalears

L'acte estava convocat amb el suport de l'Obra Cultural Balear, Grup de Suport a Valtònyc, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jubilats per Mallorca, STEI, Sindicat Alternativa, UOB-Ensenyament, CUP – Palma, Més per Mallorca, Esquerra Republicana, Esquerra Unida, Endavant – Mallorca, Mallorca Lliure, Crida per Palma, Fundacions Darder – Mascaró i Grup Blanquerna.