Casado, el Paqui&Pallá i el 'felón'

Els actors (i actrius) de teatre expliquen que el pitjor que et pot passar dalt d'un escenari és fer riure el públic durant una escena dramàtica. Aplicat a la política això té un nom: Pablo Casado.

Miri que ell intenta posar-hi un dramatisme guerracivilista. Miri que ell intenta presentar Espanya (¡Viva!) com la Veneçuela de la Mediterrània. Miri que ell s'esforça en anar insultant cada dia més fort i a més gent. Però se li nota tant que és un impostor que està a cinc minuts de convertir-se en una caricatura. Terrible.

L'estratègia de Casado és anar repetint cada dia, i sense parar, que el món s'acaba i que només ell pot salvar-nos de l'hecatombe. I per aquest motiu té permanentment al foc una olla amb aigua. I li va llançant talls que li donin substància a la cosa. Perquè si para de tirar-hi tall, el brou deixa de tenir gust, i llavors la gent no en consumeix. El problema, però, és doble:

1/ És molt difícil tenir cada dia un bon tall que li doni gust a l'aigua. Però tu no pots parar de llençar-hi alguna cosa perquè si pares, allò és només aigua calenta. I quan no tens tall, improvises posant-hi un dia el teu dit, un altre dia un altre dit teu, el següent un peu... però quan ja t'has posat tu sencer, adeu brou i hola aigua calenta. L'estratègia del brou té data de caducitat.

2/ Els insults tenen un límit. I quan a Espanya dius que el teu rival és ETA i és un nazi, com és el cas, ja has arribat al final. I a partir d'aquí ja no hi ha més enllà. A Casado, doncs, ara mateix se li ha acabat el repertori. A partir d'aquest moment només pot, o bé començar a repetir insults, cosa que no dona gust al brou, o bé començar amb el “caca, culo, pedo, moco”. De moment ja està al nivell “felón”. FELÓN! Quan un individu que pretén presidir un govern li diu “felón” al seu rival, més que un candidat és una broma.

Però el més terrible per a Casado és que se li nota massa que aquest últim brot que pateix, conegut amb el nom de Relator®, és una cortina de fum barrejada amb un intent de xantatge judicial.

Dimarts comença el judici de la venjança i l'escarment i ha arribat el moment en què toca sustentar jurídicament i amb proves la ficció tramada i creada per Llarena i l'Estat paral·lel. I per si algú dins de la justícia no veiés clar aplicar la pena de mort als colpistes-etarres-nazis-felones, l'anècdota del Relator® és perfecta per treure gent al carrer i pressionar-los.

Perquè, realment algú creu que això del Relator® té prou gruix com per justificar una mani? No home, no! On va a parar! I tothom ho sap. Casado ha aprofitat això del Relator® com podria haver aprofitat qualsevol altra cosa, inclosa una roda de tractor de tercera mà. El que fos per tapar les noves informacions sobre el finançament il·legal del seu partit.

Escolti, és que el partit de “Felón” Casado ja va ser expulsat del Govern per corrupte. I ell és on és perquè Rajoy va haver de plegar. Però la cosa ha continuat i aquesta setmana la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ha enviat a l'Audiència Nacional un informe segons el qual Esperanza Aguirre va finançar il·legalment la seva campanya del 2011 amb 1,2 milions d'euros en negre aconseguits a còpia de falsejar subvencions. I l'empresa tapadora que van crear per dissimular els moviments il·legals de les factures es deia... “Paquí Palla SL”. SEN-SA-CI-O-NAL! FA-BU-LÓS! ME-MO-RA-BLE!

Hooooome, amb aquest panorama, és normal que Casado s'hagi comprat una màquina de fer fum de la marca Relator®. O 34. Esperem, però, que aquest cop no la paguin amb diner negre ni a través de “Paquí Palla SL”.