Municipals 2019

Candidatures de confluències republicanes d’esquerres es coordinaran en un nou espai supramunicipal

Aquest matí s’ha presentat a Badalona un nou espai polític de coordinació supramunicipal, que aglutina diferents candidatures de confluències d’esquerres, amb representació dels comuns, la CUP i candidatures municipalistes àmplies. Dolors Sabater ha exposat la voluntat de coordinar aquestes iniciatives com a “dic de contenció a l’auge de l’autoritarisme” i ha emplaçat a diferents agents polítics i socials per tal de “crear confluències que serveixin com a palanques per construir una alternativa sòlida i valenta a un model injust de societat.”

Dolors Sabater, ex-alcaldessa i candidata de Guanyem Badalona en Comú; Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola; José M. Osuna, alcalde i candidat de Decidim Ripollet i Carla Costa, portaveu de Guanyem Girona, han exposat els principals objectius d’aquest nou espai de coordinació, alhora que han fet una crida a totes aquelles iniciatives, partits i entitats d’esquerres i republicanes d’arreu del territori a sumar-se en la construcció d’aquestes grans confluències. Sabater ha fet un emplaçament als partits polítics, demanant-los generositat i amplitud de mires per tal de facilitar que aquestes aliances siguin possibles i “posar per davant els interessos de la societat a qui volem representar i no els de les respectives estructures de partit, per tal de ser frontissa i no frontera”.

Aquest nou espai, Municipalistes per la República des de baix, vol plasmar aquesta coordinació sobre el territori coordinant-se en polítiques municipalistes transformadores concretes que caminin cap a la República dels drets socials, com la remunicipalització dels serveis, entre d’altres.

Hi han estat presents representants d’una candidatures impulsores repartides per tot el territori català. Totes elles han decidit unir-se i reivindicar-se com un espai polític nacional propi que superi els límits dels partits d’esquerres. Aquestes són: Guanyem Badalona en Comú; Guanyem Cerdanyola; Decidim Ripollet; Guanyem Girona; SOM Gramenet; Sant Adrià en Comú; Assemblea Ciutadana de Sentmenat; Guanyem Sant Boi; Totes Fem Badia; Guanyem Sitges; Les Franqueses Imagina; Crida Premianenca; Acció Ciutadana de Santa Coloma de Cervelló i Unitat Argentona per la República