Renda Bàsica

19 anys de lluites a la Costera contra l’empobriment i per la Renda Bàsica de les Iguals

L’any 1998 durant una trobada de col·lectius i persones impulsada entre d’altres col·lectius per Baladre, es va signar el manifest estatal per la renda bàsica que va marcar una nova etapa en la lluita per aquest dret. L’any 2000, dos anys després d’aquell manifest, el col·lectiu Corcó va organitzar a Xàtiva el primer concert per la renda bàsica. Aquest concert va comptar amb les bandes Reincidentes, Ixo Rai!, Banda Jachís, Jarbanzo Negro i els locals The Jadme. Més de 3000 persones van cantar i ballar a favor del dret a una vida digna per a totes les persones.

Aquell concert, que va anar acompanyat els dies previs per una sèrie de xerrades i presentacions, és una fita important en la reivindicació per aquest dret a les nostres comarques i al conjunt del País Valencià. 19 anys després pensem que és necessari seguir lluitant i seguir incidint pel reconeixement del dret a tenir una vida digna, pel dret a comptar amb un ingrés individual, incondicional, suficient i que incloga una part destinada a un fons col·lectiu sobre el qual també hauríem de decidir.

Amb aquesta jornada volen reivindicar la memòria de les lluites recents per la RBis. Volen fer una ullada al camí fet, per tal que no s'oblidi que és un dret que encara està per assolir i que encara els hi queda camí per recórrer. "No ens alimenten les molles, volem que es repartisca el pa sencer. No volem més prestacions, subsidis i altres formes de caritat més o menys benintencionada. Volem anar més lluny: exigim el dret a una vida digna, el dret a la Renda Bàsica de les Iguals", remarquen