“Efectes secundaris” de la lluita de la CGT per a la Sanitat Pública

Fa dècades que la CGT assisteix a les constitucions de les Meses Electorals Coordinadores (MEC) de les Juntes de Personal sense cap tipus d'inconvenient, però aquest any l'ICS ES POSICIONA per fer campanya electoral contra nosaltres, la CGT.



Primerament l'ICS, com empresa, no pot intervenir en cap decisió sobre un procés electoral. Atès que l'ICS com empresa ni es presenta a les eleccions, ni forma part de la mesa electoral, ni és promotora d'aquestes.



Segonament l’ICS no va permetre la presència de la CGT a les constitucions de les MEC de l’Hospital Verge de la Cinta, inicialment tampoc és va permetre a Costa de Ponent (Atenció Primària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud), en altres llocs a les constitucions de taula d'arreu de Catalunya, els representants de l’ICS van insinuar que la nostra presència “no era grata”.



Tercerament, amb aquest posicionament, no se'ns volia donar el cens i d’altres documents del procés democràtic d’eleccions sindicals! Hi ha Juntes de Personal de Catalunya que encara no ens han lliurat els cens electoral! Aquest és el cas dels Hospitals Joan XXIII i Verge de la Cinta, en el qual va ser necessaria la presència dels Mossos d’Esquadra.



Pel que sembla, el sindicat CGT, que participa activament en la defensa d’una Sanitat 100% Pública és el sindicat al que cal derrotar a les pròximes eleccions sindicals de finals de març.



La constitució de les MEC de les Juntes de Personal és un acte burocràtic pel qual aquestes són l’eix que vertebra la legalitat de tot el procés electoral sindical.



Que ho sàpiga tothom!



Sindicats no combatius, gerents i alts càrrecs de l'ICS,

Estem preparades per fer front a tot el vostre repertori "democràtic" per evitar les candidatures de la CGT.



Sabem que el vostre objectiu és que la CGT no obtingui el suficient percentatge de vots per estar presents a la Mesa Sectorial ja que serem els testimonis incòmodes del que s'hi cou.



Gerents i alts càrrecs de l'ICS, ho sentim, a nosaltres, la CGT, mai ens domesticareu!