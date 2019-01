Euskal Herria

Una persona identificada pel tret contra la casa d'una família de l'esquerra abertzale a Amurrio

Segons els testimoniatges recaptats per NAIZ, es tractaria d'un exagente de la Policia espanyola. Davant d'aquest fer Sortu es pregunta «S'imagina algú que hagués ocorregut a l'inrevés? Si algú d'aquesta família hagués disparat contra el domicili d'aquest expolicía espanyol, presumpte autor del tret?»

Una bala de 9mm va entrar ahir al matí per la finestra de la cuina d'un caserio situat en el concejo de Lezama, pertanyent al municipi alabès d'Amurrio. En la finestra penjava una bandera que reclamava la repatriació dels represaliats bascos tal com apunta NAIZ.La recerca està en mans de l'Ertzaintza, que ha identificat a una persona. Segons els testimoniatges recaptats per NAIZ, es tractaria d'un exagente de la Policia espanyola.

Per la seva banda, el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha denunciat la falta d'una resposta contundent de partits i instàncies policials i judicials després del tret contra la casa d'una família abertzale a Amurrio. Ho ha situat en el context de «autèntica involució» que es viu en l'Estat espanyol i ha anunciat una manifestació per a aquest dimarts en la localitat alabesa, declaracions recollides a NAIZ.