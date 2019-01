Ni presos ni exiliats

Un centenar d'universitaris demanen un Claustre perquè la UdL es posicioni a favor de la llibertat dels presos polítics

A les portes del judici contra el referèndum de l'1 d'octubre, una setantena d'universitaris claustrals (personal docent i investigador, d'administració i serveis i estudiants), però amb el suport de més d'un centenar, han registrat una sol·licitud aquest matí perquè el rector convoqui un claustre extraordinari amb l'objectiu que la UdL es posicioni a favor de la llibertat dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana, tal i com s'ha fet a la UB, la UAB, la UPC,la UPF i la UdG.

Les persones impulsores de la iniciativa han redactat una declaració que duran al Claustre, màxim òrgan de govern de la UdL, per reclamar la immediata posada en llibertat de les persones empresonades per la causa de l’1 d’octubre, l'aturada tots els processos judicials penals i administratius de caràcter polític relacionats amb la defensa dels drets civils i polítics i el referèndum de l’1-O, la fi repressió per motius polítics, que també afecta membres de l’estudiantat, del PDI i del PAS de la UdL, així com per denunciar que davant un conflicte polític es prenguin mesures judicials.

En aquest sentit, els impulsors de la declaració recorden que, tal i com recullen els Estatuts de la UdL, entre els principis de la institució s’hi compten la promoció dels drets humans i la llibertat i de l’educació en valors, l’estímul de la transmissió dels valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena, i que les seves finalitats inclouen la consecució d’una societat més justa i el respecte als drets humans i la pau. També que el 26 de setembre de 2017 el Claustre de la UdL es va manifestar contra "el conflicte de una naturalesa estrictament política que està posant en perill el nostre sistema democràtic amb l'actuació del govern de l'Estat espanyol, menystenint la sobirania que emana del poble de Catalunya".