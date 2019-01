Habitatge

Reclamen responsabilitats al Banc Sabadell i Solvia pels menors atrapats al pis de Ciutat Meridiana

L’Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana i la FAVB han reclamat que s’investigui la responsabilitat del Banc Sabadell, i la seva immobiliària Solvia, en els fets ocorreguts a Ciutat Meridiana el passat 4 de gener durant els quals uns menors van quedar atrapats més de 12 hores al pis ocupat on viuen amb la seva mare, quan operaris encara no identificats van canviar la porta de seguretat de l’habitatge que és propietat de la citada entitat bancària.

La mala pràctica dels operaris, que haurien d’haver comprovat si havia algú al pis abans de canviar la porta, ha posat en risc la vida dels menors durant unes hores. Quan la mare -que havia deixat els menors a càrrec del germà gran de 16 anys- va tornar de treballar es va trobar la porta tancada i va telefonar a membres de l’associació de veïns i veïnes del barri, que es va mobilitzar ràpidament, als bombers i la policia, que va aconseguir obrir la porta i que la família pogués seguir vivint allà sense problemes.

Les entitats han vol volgut reafirmar que continuarem pressionant fins que s’aclareixin els fets i anunciem que presentarem en els propers dies una denúncia davant la Fiscalia de Menors per si aquesta acció dels operaris, i de manera indirecta també del Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de delicte per posar en risc la vida dels tres menors.

Per últim, han celebrat que l'Ajuntament de Barcelona hagi negociat un lloguer social per a la veïna afectada i els seus fills, però és només un rentat de cara de Solvia, que té centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que no els està cedint a l'Ajuntament. A més, ens preguntem què passarà amb les desenes de famílies que patiran la mateixa situació, però que no tindrà ressò mediàtic per tenir els fills a l'escola.

Situació d’emergència social

L’habitatge segueix sent un dels problemes del model capitalista de Barcelona, que no contempla l’habitatge com un dret sinó com un privilegi fora de l’abast de la classe treballadora, i que en els casos més extrems ha d’acabar ocupant els habitatges que la banca té buits per especular.

Els fets de divendres tornen a demostrar la voluntat especulativa amb què els bancs i els fons voltor gestionen els seus parcs de pisos, allunyats de la situació d’emergència social que converteix l’habitatge en un luxe. Nou Barris, i concretament Ciutat Meridiana, és un dels districtes més afectats pels desnonaments que, malgrat la propaganda institucional, segueixen existint a Barcelona.