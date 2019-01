Agressió feixista

Rebuig multitudinari contra l'atac al Centre LGTBI del barri de Sant Antoni de Barcelona

Un miler de persones s'han concentrat per condemnar l'atac que va patir ahir de matinada el centre LGTBI del barri de Sant Antoni de Barcelona i mostrar la seva solidaritat a l'equipament i en contra de la intolerància i l'extrema dreta. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han fet arribar un missatge de fermesa contra les accions feixistes.

En concret, el govern municipal ja ha anunciat que denunciarà els fets a la Fiscalia per un presumpte delicte d’odi. L’alcaldessa, Ada Colau, ha estat contundent: “Aquí no hi ha impunitat, hauran de respondre pel que han fet“. Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi també ha condemnat els fets. Els ha qualificat d’“accions d’odi” inacceptables. Artadi també ha demanat fermesa i unitat per fer front tant a l’odi com al feixisme.

H2O del Camp de Tarragona denúncia les agressions feixistes al centre

El col·lectiu H2O s'ha solidaritzat amb totes les associacions LGTB de Barcelona i ha fet una crida a tota la ciutadania per tal de que es manifesti en contra d’aquests atacs violents i lluiti per què entre totes siguem capaces de tancar la porta a aquells

homòfobs i trànsfobs ‒emparats sovint per partits i mitjans de comunicació suposadament democràtics‒ que volen impedir, inclús amb la violència, que la nostra societat pugui esdevenir oberta, respectuosa i lliure.