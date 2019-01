Es constitueix el Sindicat de Llogaters i llogateres del Penedès a Vilafranca

Entre l’abril i el desembre de 1931, primer a Barcelona i després estenent-se per gran part del territori es du a terme la que es conèixer com “la vaga del lloguers”, com conseqüència de un abús en els preus i els processos de desallotjament.

Malgrat que des de llavors molta de la jurisprudència i drets fonamentals consideren que la vivenda digna i assequible és un bé comú i inalienable de tots els ciutadans tal i com contempla l’article 25 de la Carta de Drets Humans, l’article 34.3 dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i l’article 47 de la constitució de l’Estat espanyol.

La realitat és que en l’actualitat és calcula que a l’estat, 40.000 persones no tenen un habitatge, que a l’any 2018 es van produir a Catalunya 65.000 desnonaments, d’aquest 2/3 derivats d’impagaments del lloguer, i que l’últim any l’increment de el preu del lloguer a pujat de promig un 10%, lluny del 1,2% de l’increment de IPC. Afecten de forma directa o indirecta al 20% del tota de la població de Catalunya que viu en habitatges de lloguer.

Com va ser al 1931 la resposta de la ciutadania es fonamental per fer front a questa nova xacra, basada en l’especulació i la des gentrificació que es centra en els sectors de la població mes desafavorits.

Com llavors la resposta es troba en els moviments veïnals i l’organització assembleària, per defensar els drets de tots i totes i ser hi la llavor de un canvi legislatiu real i proper a les necessitats dels mes vulnerables. Es per això que va néixer el SLL amb uns objectius clars:

• L’apoderament de la gent

• La defensa del dret a un habitatge digne i assequible

• La lluita contra l’especulació

• L’acció en defensa dels llogaters i les llogateres

• La voluntat de promoure un canvi en les lleis relatives l’habitatge i molt especialment les relatives al lloguer de l’habitatge.

Som un grup de veïns i veïnes de Vilafranca, Vilanova i el Vendrell sensibles amb la problemàtica del lloguer. Després de contactar amb el Sindicat de Barcelona, fer algunes reunions i preparar una campanya informativa a Vilafranca i els Monjos, hem decidit impulsar un sindicat de llogaters i llogateres a la Vegueria Penedès per defensar el dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne.

El Sindicat neix amb la intenció d’aglutinar els i les veïnes que vivim o volem viure de lloguer, tant en habitatges del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els nostres drets i incidir en tots els àmbits administratius i de govern.

Entenem que la problemàtica entorn el lloguer no és conseqüència només d’una llei contrària als drets dels i les inquilines. Volem també combatre aquesta nova bombolla immobiliària que atempta al nostre territori basada en l’increment especulatiu i abusiu del preu dels lloguers.

La Vegueria Penedès ve suportant, des de ja fa uns anys, la pressió especulativa respecte del lloguer d’habitatges provocada per l’augment dels preus dels lloguers a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana.

Tant és així, que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha redactat un document basat en la llei 4/2016, de 23 de desembre, en el qual es defineixen un seguit de municipis com a “municipis amb demanda residencial forta i acreditada”. En aquest document apareixen tres de les quatre capitals de la VP (Vilafranca, Vilanova i El Vendrell). L’objecte del document és la col·laboració entre l’AHC i els ajuntaments afectats per cofinançar les obres d’adequació dels habitatges objecte d’expropiació de l’ús temporal per causa d’interès social que preveu l’art. 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Pel que fa a la variació dels preus del lloguer a la VP el preu mitjà anual l’any 2017 va ser de 551’23€/mes, és a dir, un 10’4% superior al preu de l’any 2016, i si comparem el preu de l’últim trimestre de 2016 amb el de l’any 2017, la variació és del 9%, arribant als 568’07€/mes.

Si ens fixem en els preus per comarques, el preu mitja l’any 2017 a l’Alt Penedès va ser de 495’80€, amb un increment d’un 9’4% respecte 2016, a l’Anoia tenim 433’27€ amb un 9’5% d’increment, al Baix Penedès tenim 462’62€ amb un increment d’un 6’3% i al Garraf tenim un preu de 711’50€ amb un increment d’un 10%.

Una possible i raonable causa d’aquest increment és l’augment del nombre de persones que busquen pis de lloguer, moltes d’elles fugint de la capital o de l’àrea metropolitana atès que, comparant els preus dels lloguers entre les dues zones, els preus que hi ha a la VP són molt assequibles respecte dels de l’AM (el preu mitjà a BCN 2017 va ser de 877’28€ amb un 9’5% d’increment). Un altre factor a tenir en compte, encara que de moment no s’està donant, és que si s’acaba per construir el Logis Penedès i el 4rt cinturó, és molt probable que es produeixi un efecte crida per la possibilitat de trobar feina a la zona amb conseqüent augment de demanda de vivendes, cosa que faria que s’especulés amb els preus i s’encarís el lloguer.

Entenem que és vital garantir la funció social dels habitatges a través de la ferma protecció de l’ús residencial per sobre de l’ús econòmic o especulatiu de qualsevol tipus. Per aquest motiu, reivindiquem la lluita contra els processos de pressió demogràfica i especulativa que ens expulsen de les nostres viles. Cal a més una mobilització urgent dels habitatges buits i un augment del parc públic de lloguer social.

Segons les dades a 31/12/17 que apareixen a l’AHC, de les quatre capitals de la VP, només Vilanova disposa d’un fons de 54 habitatges de lloguer destinat a polítiques socials.

L’augment de preus fa que els desnonaments per impagament del lloguer tornin a pujar a Catalunya. De fet, és la comunitat on més puja aquest tipus d'execució.

Ara fa un any, en el període entre l'abril i el juny, 2.342 famílies van ser desnonades per no poder afrontar les quotes del lloguer i en el mateix període d’aquest any 2018, els desnonaments han pujat un 10%, arribant a una xifra de 2.589 famílies desnonades.

Creiem que hi ha una llei que és il·legítima, injusta i que atempta contra els nostres drets i ens desprotegeix davant la propietat. Fa que ens imposin pujades abusives, que ens escanyin i que ens facin fora de casa nostra amb totes les facilitats.

Davant d’això, no ens queda una altra alternativa que organitzar-nos i unir-nos per a forçar els propietaris i els API a negociar.

A través de l’organització i la mobilització volem donar resposta a les demandes creixents al voltant del lloguer mitjançant serveis d’assessorament que ens apoderin sobre els nostres drets i deures i sobre les condicions contractuals dels nostres lloguers (temporalitat, fiances, obres, condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc.). També volem tenir incidència en qüestions de caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o el desenvolupament de mesures legislatives pel control i la limitació dels preus del lloguer.

Volem fer una crida a tots els agents socials implicats en aquesta problemàtica així com als moviments civils i grups polítics per col·laborar de forma proactiva en aquesta problemàtica.

A partir del 23 de gener ens trobareu quinzenalment els dimecres de 19h a 21h a la primera planta de l’AAVV la Girada (Rambla la Girada 15-19) per les assemblees obertes #ENSQUEDEM.