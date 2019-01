Habitage

Presentació de la campanya "Prou desnonaments oberts" a la Ciutat de la Justícia de Barcelona

La Plataforma ""Prou desnonaments oberts" han convocat el proper dimarts a les 11 hores a la Ciutat de la Justícia per presentar el manifest i convocar a la jutgessa degana, Mercè Caso, a una reunió per finalitzar amb aquesta pràctica. Mitja hora abans, també han convocat una concentració.

Per a la plataforma, a partir de l’ordre emesa per la degana de la Ciutat de la Justícia el darrer 2018, s’ha estès a arreu del territori la pràctica del desnonament obert. Un desnonament que s'executa sense data ni hora fixa, vulnerant la llei i agreujant una situació que ja era insostenible davant l’emergència habitacional que assola la ciutat.

Apunta que, la determinació del dia i hora no és una decisió arbitrària, està recollida en tots els articles de la Llei d’Enjudiciament Civil, i respon a la necessitat d’evitar més sofriment a les famílies que ja estan en situacions extremes.

Per aquest motiu, des del moviment per l’Habitatge han llançat una campanya amb la finalitat d’eliminar aquesta pràctica, reunint tots els col·lectius que lluiten per un habitatge digne a Barcelona sota una mateixa plataforma. Amb el suport de més de 200 associacions, sindicats i col·lectius, demanem al deganat de la Ciutat de la Justícia que s’atengui a la llei i revoqui els desnonaments en obert.