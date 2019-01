"Perplexa pel vot afirmatiu al tramvia a l'Ajuntament de Barcelona"

Malauradament avui, gracies al canvi del sentit dels vots de ERC i CUP, el Ple de l’ajuntament a votat a favor d’unir el tramvia per la Diagonal, malgrat que realment només ha estat una declaració d'intensions, el mal esta fet. Colau i les multinacionals del tramvia privat poden estar contentes, el pressupost de l’ajuntament pel transport públic ja te una prioritat, el tramvia. Colau surt reforçada electoralment i les multinacionals veuen un futur de guanys gràcies a les arques públiques.

Desde CGT bus no entenem el canvi del sentit del vot d'ERC i la CUP. No ha cambiat res des de que en el ple de març de l’any passat, on van votar no al tramvia. Barcelona fa deu anys va votar, en referèndum no al tramvia per la Diagonal, i ara la élit política de la nostre ciutat li dona la volta a aquell resultat.

A CGT bus entenem que amb l’acte avui queden clars que interessos defensen la classe política de la nostre ciutat i creiem que arriba l’hora dels veïns i veïnes, que han de ser els que surtin al carrer agafant el protagonisme que els hi correspon i siguin ells i elles els que marquin por on ha de passar realment les inversions en transports públic de la nostre ciutat.

Si en el ple d’avui els companys de CGT hem quedat perplexes del que s’ha votat, i sobre tot què s’ha votat desde ERC i CUP, hem d'afegir la nostre repulsa pel fets que s’ha produït a la tribuna del públic, just acabar les votacions del Tramvia.

Lagarder, company activista ocupant de la Casa Cadiz, ha denunciat desde la Tribuna la situació que estan patin la gent sense sostre de la nostre ciutat a la vegada que recriminava a Colau el seu fals discurs i la seva manca d’acció per millorar la situació d'aquets col·lectius, cada vegada més nombrós a la nostre ciutat.

Els companys de CGT hem estat testimonis de com Manu Simarro, mà dreta de Colau i antic activista anti capitalista, ha ordenat a la Guardia Urbana que fessin fora a Lagarder i a tots els companys que l’acompanyaven. Nosaltres, també desde la tribuna, hem denunciat aquesta ordre de Simarro i en un acte de solidaritat també hem abandonat la tribuna.

Denunciem des d'aquí l’actitud de BeC i sobre tot la de Manu Simarro, un home que en pocs anys ha passat de ser a les portes de les cotxeres, recolzant les vagues d’autobusos i enfrontant-se junt amb nosaltres a la GU, a passar a dirigir, a aquesta mateixa GU, contra la gent de la Casa Cadiz.

Seccio Sindical CGT autobusos