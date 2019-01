Ni presos ni exiliats

Òmnium presenta la campanya Judici a la Democràcia

A través d’una carta llegida per Lluís Llach, Jordi Cuixart ha assegurat: “assumim, doncs, la responsabilitat històrica que ens pertoca. No ens espanta cap condemna: la nostra prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte. No hi ha prou presons per aturar tanta democràcia! Lluitar junts per la llibertat és el més bonic que podem fer a la vida”

Òmnium Cultural ha presentat aquest matí la campanya Judici a la Democràcia. En el decurs d’un acte al fossat de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc de Barcelona ha anunciat que durant el judici es faran accions i actes cada dia per acusar l’Estat de la vulneració dels drets i llibertats més fonamentals. Es faran concentracions i mobilitzacions, més de 1.000 judicis populars arreu del país, actes de suport als presos i preses polítics, maratons de parades informatives i moltes altres iniciatives per explicar a Catalunya i al món del que anirà passant al Tribunal Suprem i que s’està jutjant la democràcia.

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat sense judici des del 16 d’octubre de l’any passat, ha reiterat que anirà al judici a acusar l’estat, “perquè els presos polítics no som la representació de cap derrota, sinó el pas útil cap a la victòria”. A través d’una carta llegida per Lluís Llach, Cuixart ha assegurat: “assumim, doncs, la responsabilitat històrica que ens pertoca. No ens espanta cap condemna: la nostra prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte. No hi ha prou presons per aturar tanta democràcia! Lluitar junts per la llibertat és el més bonic que podem fer a la vida”. El president d’Òmnium s’ha compromès amb els assistents a l’acte a ser “la vostra veu” durant el procés judicial: “el judici a Madrid és el millor altaveu de la nostra lluita pacífica per l’autodeterminació i la independència de Catalunya. Cuixart, que ha qualificat la campanya com a“decisiva” ha dit que, “en un estat d’excepció encobert, la nostra resposta ha de ser excepcional: el veredicte del carrer ha de ser inapel·lable”. I ha sentenciat: “ells segueixen trucant de matinada, però hem perdut la por. Som hereus de milers lluitadors republicans i antifranquistes, que en circumstàncies molt més dures sempre, sempre, sempre van mantenir la dignitat”.

Marcel Mauri: “ho farem tantes vegades com faci falta”

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri de los Ríos, s’ha mostrat convençut que “la voluntat de l’Estat en aquest judici polític és castigar els nostres líders per atemorir una societat sencera”, ha interpel·lat tota la societat, pensi com pensi, perquè “ens jutgen a tots” i ha assegurat: “ens conjurem tots els que som aquí, a deixar-nos la pell per ser la veu dels presos al carrers. Serem la vostra veu als carrers per fer d’aquest judici un pas imprescindible cap a la llibertat. Vosaltres als tribunals, nosaltres als carrers i la victòria al puny. Perquè ho vam fer, perquè ho tornaríem a fer i perquè ho farem tantes vegades com faci falta”. Mauri ha utilitzat un dels temes de la campanya per assegurar: “jo acuso aquest Estat de vulnerar drets fonamentals, de vexar-nos; de menystenir la llengua catalana i de posar en perill el model educatiu (…) Acusem l’Estat”.

Malgrat tot, Mauri ha assegurat que no aconseguiran silenciar un moviment pacífic i transversal i “la resposta seguirà sent clara i serena”. En aquest sentit, i ha insistit que la mobilització no s’aturarà mentre duri el judici a la democràcia: “perquè el cas del judici als Catalans no l’oblidi mai ningú”.

“No som delinqüents, som la dissidència!”, ha proclamat Mauri, qui ha llençat un missatge clar: “l’Estat ens obliga a escollir si, a partir d’ara, volem deixar que ens rebreguin tots els drets o si pensem plantar-hi cara”. “No ens defensarem de res”, ha dit el vicepresident d’Òmnium, “en Jordi i la resta de presos han assumit el compromís històric de ser la nostra veu a Madrid”. Des del Fossat de Santa Eulàlia, Mauri ha recordat que fa menys d’un segle, al Castell de Montjuïc “centenar de lluitadors estaven empresonats pel feixisme per pensar diferent” i ha insistit que “mai mai renunciarem a l’exercici de drets i llibertats fonamentals ni a la desobediència civil pacífica per defensar-los”.

La campanya: accions cada dia

La vicepresidenta Marina Llansana i Xavier Antich, membre de la Junta nacional d’Òmnium, han estat els encarregats de desgranar des de damunt de l’escenari les accions de campanya: hi haurà accions cada dia. Pel que fa a les mobilitzacions, “hem de superar tot el que hem fet fins ara, que és molt”, i per això per primer cop s’organitzarà una mobilització a Madrid. També hi haurà accions a Brussel·les i a Ginebra, sempre en coordinació amb l’Assemblea Nacional Catalana. Altres accions de campanya seran els judicis populars; accions de suport als familiars dels presos polítics, exiliats i encausats; maratons de parades informatives; un diari gratuït sobre el judici; o nous domassos a les façanes de tot el país.

Judici a la Democràcia, la campanya d’Òmnium

De la mateixa manera que els mesos previs al referèndum de l’1 d’octubre Òmnium Cultural va fer una crida per la defensa de la democràcia, ara torna a fer una crida a la mobilització ciutadana per denunciar la vulneració flagrant de drets. L’entitat ha donat el tret de sortida aquest dissabte a la campanya Judici a la Democràcia que es posa en marxa en motiu del judici que arrencarà les properes setmanes al Tribunal Suprem. Amb la campanya Òmnium obre un nou web judicidemocracia.cat des d’on es podrà seguir el judici i posa en context aquest procediment judicial, amb perfil de tots els acusats així com una cronologia dels fets, entre d’altres.

També s’ha fet públic avui l’espot de campanya, un vídeo on hi han participat cares molt conegudes de l’esfera política, cultural i social del país, juntament amb familiars i membres de la Junta Nacional d’Òmnium. L’estètica de tots ells és comuna: camisa blanca amb mànigues arremangades, una estètica molt recurrent del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, en actes i aparicions públics. “Ens han empresonat, però mai podran empresonar les idees”, diu l’espot: “tenim les idees intactes i també la nostra dignitat”.

La campanya serà molt present a les xarxes socials. Els comptes de Crida per la Democràcia es transformen i ara duran els usuaris de @ElJudici, tant a Twitter, Facebook com Instagram.