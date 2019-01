pensions

Nova mobilització de la Marea Pensionista

La Marea pensionista ha convocat una nova mobilització arreu el proper 2 de febrer per reivindicar unes pensions dignes. El moviment de pensionistes considera en un any de manifestacions han aconseguit ue les demandes del moviment de pensionistes hagin entrat en l'agenda política de partits polítics i institucions però encara resta molt per assolir els seus objectius.

Reproduïm el manifest:

La Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, i la Marea Pensionista de Catalunya manifesta davant l'opinió pública:

Considerem l'aprovació del Reial Decret Llei 28/2018 de 28 de desembre per a la revaloració de les pensions i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, una frustració a les expectatives llançades pel Govern de Pedro Sánchez. De fet, el hem titulat el Decret de la INNOCENTADA, pels següents motius:

1. No aprova la revalorització de les pensions d'acord a l'Índex de Preus al

Consum (IPC). Ajorna aquesta decisió fins a un termini de 6 mesos, en què la Comissió del Pacte de Toledo i la Taula per al Diàleg Social decideixin si, a més de l'IPC, obren la possibilitat d'introduir altres índexs com l'oscil·lació anual del salari mitjà, de les cotitzacions socials i del creixement econòmic. Uns factors que, si són a la baixa, i el Govern de torn els aplica, perjudicarien greument el poder adquisitiu de les pensions. Segueix vigent l'insultant 0,25 i el factor de sostenibilitat pel qual baixarien les pensions per viure més anys.

2. En principi va deixar sense efecte que la pensió mínima per invalidesa permanent total per malaltia per a persones menors de 60 anys fos el 55% de la base reguladora, com establia la Llei 40/2007 de mesures en matèria de Seguretat Social. A partir del 1 de gener, la quantia mínima s'establiria d'acord amb els Pressupostos Generals de l'Estat, és a dir, deixava les mans lliures al Govern per baixar aquestes pensions mínimes. Això va poder suposar 78 euros de menys al mes. Gràcies a la pressió constant al carrer i per mitjà de grups polítics al Congrés, es va aconseguir enderrocar aquesta mesura i, almenys en 2019, aquestes pensions pujaran un 22%, però no hi ha garantia per a l'any que ve.

3. No deroga l'esmena del Partit Popular pel qual es prorroga el període transitori per equiparar el règim especial de les Empleades de la Llar al Règim General un període transitori que finalitzava el desembre passat i que amb aquesta esmena es demora fins al 2024. El que vol dir no equiparar els drets de subsidi d'desocupació i la cotització mínima en les llacunes dels temps sense treballar. per avançar en l'equiparació dels drets laborals i de seguretat social de les dones, s'ha de complir el Conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball.

La Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions i la Marea Pensionista de Catalunya adverteix a aquest Govern i als que vinguin que seguirem al carrer mentre no es blindin els nostres drets. Diners sabem que hi ha: 457.000 milions d'euros d'espanyols en paradisos fiscals segons el nou director de l'Agència Tributària; de 50.000 a 80.000 milions d'euros a l'any

per frau i evasió fiscal segons l'Associació d'Inspectors d'Hisenda; per la corrupció: Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 47.500 milions / any per sobrecostos en els contractes públics. Altres fonts parlen de 7.000 / 10.000 M. a l'any. sabem que Espanya recapta un 7% menys que la mitjana de la Unió Europea.

No abandonarem el carrer mentre les pensions mínimes i no contributives arribin a assolir el Salari Mínim Interprofessional, amb l'horitzó de 1084 euros mensuals, segons estableix la Carta Social Europea signada per Espanya.

Reivindiquem també:

.- Una reforma fiscal justa i progressista

.- Una reforma laboral que doni estabilitat, salaris justos i drets laborals

.- I una reforma de les pensions amb pensions dignes revalorades i blindades com dret fonamental en la constitució

.- Que s'admeti a aquesta Coordinadora com a interlocutor social vàlid per negociar amb el Govern un Sistema Públic de Pensions de futur.

INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, MAI DESISTIR

GOVERNI QUI GOVERNI, LES PENSIONS ES DEFENSEN