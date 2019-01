Neix la Plataforma Sóller Vall Verda amb el lema: "Qui estima Sóller la vol verda!"

Ha arrencat ja l'any electoral, i el tret de sortida de la campanya no l'ha donat cap partit polític, sinó un nou projecte ciutadà. Es diu Plataforma Sóller Vall Verda i neix amb el propòsit d'assegurar que el medi ambient i el nostre entorn siguin protagonistes del discurs polític i tema de debat públic de cara a les eleccions de maig. La plataforma -integrada per persones solleriques, d'origen autòcton o estranger, amb professions i experiències diverses- és oberta a tothom, no té cap afiliació política i només pretén estimular el debat, recollir les inquietuds de totes les persones i fer de canal per als polítics que ens demanen el nostre vot aquest any.

"Volem que tots els partits polítics assumeixin un major compromís amb el medi ambient, per tal que, sigui quin sigui el partit que governi a l'Ajuntament de Sóller en la pròxima legislatura, faci efectives més mesures en defensa del medi de la Vall i el Port de Sóller," assenyalen els integrants de la plataforma.

Amb la finalitat de conèixer les opinions de tothom, la plataforma va dur a terme el seu primer acte de participació ciutadana recollint en format de paperetes les inquietuds mediambientals de tot el qui passés per la Plaça de la Constitució el passat dissabte 12 de gener. La plataforma anima a totes les persones a acostar-se a la taula de la Plataforma per a informar-se i aportar la seva valoració pel que fa al benestar ambiental. "Volem engrescar a la gent a viure d'una forma més compromesa amb el seu entorn" diu un dels membres de la plataforma.

El pròxim dissabte 19 repetiran paradeta al mateix lloc per continuar la seva tasca.

Els resultats de l'opinió pública es donaran a conèixer en un acte públic que la plataforma ha convocat per al dia 23 de gener en el Teatre Victòria a les 19.00 h. Durant aquest esdeveniment també s'informarà els assistents de les futures iniciatives de la plataforma i es fomentarà la participació de tots i totes.