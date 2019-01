Llibertats

Micromecenatge per impulsar una campanya internacional de denúncia de la vulneració del drets civils i polítics a Catalunya

Jordi Borràs, Joan Badia, Mestres de la Seu d’Urgell i de l'IES El Palau, Roger Español, Marta Torrecillas, Jordi Perelló, Adrià Carrasco, Mariona Quadrada, Willy Toledo, Joan Pessarrodona, Clara Ponsatí, Jordi Cuixart, Tamara Carrasco, Jordi Sànchez, Toni Albà, Valtònyc, els joves d’Altsasu... són algunes de les persones que han vist vulnerades els seus drets en aquests darrers mesos en un temps de greu regressió democràtica.

S'ha obert el projecte de micromecenatge WEREPORT.CAT a la plataforma TotSuma amb l'objectiu d'impulsar una campanya internacional de denúncia de la vulneració del drets civils i polítics a Catalunya. El dret a la representació política, el dret a la participació política, el dret a la llibertat d'expressió, i fins i tot el dret a la pròpia integritat física, per no parlar del dret col·lectiu a l’autodeterminació són vulnerats a casa nostra.

WEREPORT.CAT, i la seva xarxa d’entitats col·laboradores, formada per persones voluntàries, associacions, i col·lectius, volem fer arribar a la comunitat internacional (agents polítics i socials, mitjans de comunicació, universitats...) la informació i el detall de 50 casos de vulneració de drets fonamentals a Catalunya i a Espanya durant un any.

Demanen ajuda (persones voluntàries i el teu ajut econòmic) per fer possible la campanya per fer la violència, la repressió, i la vulneració de drets civils i humans per part de l’Estat espanyol siguin conegudes i denunciades arreu del món!.

Els diners que es recollint es destinaran a pagar:

Realització i manteniment de la web

Difusió dels 50 casos en xarxes socials

Campanya internacional de presentació

Realització de vídeos

Realització d’infografies amb dades



Què han fet fins ara?

Construir una xarxa d’entitats col·laboradores

Coordinar una xarxa de persones voluntàries per redactar els casos i traduir/revisar la versió anglesa

Redacció dels casos

Vídeo de presentació

Redacció d’un pla de difusió

Disseny web

Primers contactes internacionals



Quines entitats ja formen part de la xarxa WEREPORT?