Més de 5.700 persones decideixen el guanyador de la VI edició dels Premis Martí Gasull i Roig

La Plataforma per la Llengua ha tancat les votacions dels finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig amb 5.740 vots. El dilluns 4 de febrer coneixerem el guanyador en l'acte de lliurament de premis que se celebrarà al Teatre Poliorama de Barcelona.

La Casa Amaziga de Catalunya, la cooperativa Som Energia i el grup de rap valencià Pupil·les són els tres finalistes de la VI edició dels Premis Martí Gasull i Roig. Després de tres setmanes, durant les quals tothom ha pogut votar el seu candidat preferit a través del web premismartigasull.cat, l'ONG del català ha tancat el procés de votacions amb una participació de 5.740 persones.

El proper 4 de febrer, al Teatre Poliorama de Barcelona, la Plataforma per la Llengua lliurarà el guardó al finalista que més vots hagi obtingut. Per altra banda, també es lliurarà el Premi Especial del Jurat a Maria del Mar Bonet, per la seva dilatada trajectòria cantant en català.

Últimes localitats per assistir a l'acte disponibles. Podeu sol·licitar la vostra a través d'aquest formulari.