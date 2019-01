Ni presos ni exiliats

Més de 1.200 àvies i avis s'autoinculpen per l'organització del referèndum

Membres del col·lectiu Taca d’Oli han lliurat aquest matí a la fiscalia de Tarragona un document signat per 1.229 àvies i avis d'arreu de Catalunya on s’auto inculpen pe l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. D'entrada no creuen que tingui massa recorregut, malgrat tot es refermen com a màxims organitzadors del referèndum. Ara bé ho consideren una acció més que no aturaran les que ja porten a terme cada setmana arreu del territori català fins que els líders independentistes que es troben empresonats no siguin lliures.

El manifest d'autoculpació comença amb aquestes paraules "Ser independentista no és delicte. El que és delicte és tancar persones a la presó per les seves idees polítiques". A continuació s'auto inculpen, "Ens declarem culpables de voler la República catalana, som nosaltres els qui hem d'ingressar a presó" i manifesten que "Som nosaltres els qui hem d'ingressar a la presó, a canvi dels actuals presos i preses polítiques, i ocupar el seu lloc en aquest simulacre de judici contra una majoria del poble català".

El col·lectiu va sorgir a Reus, on un grup de persones grans organitzen mobilitzacions pels presos i per la república des del novembre de 2017. En l'actualitat s'ha entès fins a generar una xarxa que implica a àvies i avis de 25 pobles.