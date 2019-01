Llengua

Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Especial del Jurat dels VI Premis Martí Gasull i Roig

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig ha acordat atorgar el Premi Especial a la cantautora i compositora Maria del Mar Bonet. El jurat, per unanimitat, ha valorat com a mèrits per a donar-li aquest guardó la seva llarga trajectòria com a cantant en llengua catalana i la seva extensa discografia en la nostra llengua. Així, el jurat dels VI Premis Martí Gasull i Roig se suma als reconeixements pels més de 50 anys dalt dels escenaris que ha rebut la cantant mallorquina. El jurat ha volgut destacar també la importància de l'obra de Maria del Mar Bonet, ideada des de Palma i les Illes Balears per al conjunt del domini lingüístic, actuant com a pont cultural entre tots els territoris de parla catalana. El jurat, a més, busca així reconèixer i visibilitzar la feina de les dones amb projecció cultural.

Maria del Mar Bonet i Verdaguer (Palma, 1947) s'introdueix des de molt jove al món de la cançó tradicional. Entre els 11 i els 13 anys va formar part de la coral Stella Maris, fundada i dirigida pel mestre Llorenç Galmés, músic menorquí i investigador del folklore musical de Menorca, que deixa una gran empremta en ella en aquests primers anys de formació musical. Ja al 1965 va participar al I Festival de la Nova Cançó, convidada per Els Setze Jutges, moviment del qual el seu germà Joan Ramon formava part. El règim franquista va prohibir-li cantar el 1968 una de les seves cançons més conegudes, Què volen aquesta gent?. Uns anys més tard, el 1971, el seu disc «Maria del Mar Bonet», que inclou la cançó L'Àguila Negra, seria disc d'or arreu de l'Estat espanyol.

A banda del Premi Especial del Jurat dels VI Premis Martí Gasull i Roig, que recollirà el 4 de febrer, Maria del Mar Bonet ha rebut la Creu de Sant Jordi el 1984, el Premi Nacional de la Música el 1992 i la Medalla d'Or de les Illes Balears el 2017, entre moltes altres distincions.

Darrers dies per a votar el premi popular

D'altra banda, la fase de votació popular del VI Premi Martí Gasull i Roig es tancarà el proper dilluns 28 de gener. Tothom qui ho vulgui encara està a temps de votar per aquell candidat que cregui que ha fet més pel català d'entre els finalistes, que són: la Casa Amaziga de Catalunya, el grup de rap en valencià Pupil·les i la cooperativa Som Energia. Aquests tres finalistes van sorgir a partir de la llista de les més de 500 propostes presentades. El proper 4 de febrer a les 19.30 h es donarà a conèixer el nom del guanyador en una gala al Teatre Poliorama de Barcelona.

Sobre el jurat i el premi

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, la política i la societat catalanes. En aquesta edició han participat com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; l'escriptor Jaume Cabré; la filòloga Rosanna Cantavella; el filòleg Jordi Manent; la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha emès el seu veredicte des del centre penitenciari de Mas d'Enric, on és injustament empresonada.

El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li lliurarà un guardó creat especialment per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, artista que gaudeix d'un gran reconeixement internacional i que ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.