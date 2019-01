sanitat

La Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià-Decidim! dóna suport a la plantilla de treballadores de l'Hospital de Dénia

La PDaD ha decidit respondre a la crida realitzada recentment per la plantilla de l'Hospital de Dénia, mostrant el seu total suport a les seues justes reivindicacions i a la concentració que hui dia 30 tindrà lloc davant de la Conselleria de Sanitat i al Palau de la Generalitat per a donar pressa al Consell en l'execució del procés de reversió de la sanitat de la Marina Alta a mans públiques.

Com a Plataforma compromesa amb els serveis públics i els drets de les treballadores del nostre País, defensem les demandes que ha fet el comitè d'empresa a la UTE Marina Salut en relació amb la carrera professional, l'aplicació del conveni col·lectiu i la pujada salarial. No oblidem que, des que va començar fa 10 anys el règim de concessió administrativa per a la sanitat de la comarca, les treballadores han patit una pèrdua de poder adquisitiu, retallades de plantilla amb acomiadaments i abandonaments, així com retallades de les seues retribucions.

Així mateix, donem tot el nostre suport a la concentració a València perquè es complisca la promesa feta pel president de la Generalitat de rescatar per a la gestió pública el departament de salut de la Marina Alta durant el mes de febrer, abans de la convocatòria de les eleccions properes. Considerem que en cap cas aquest procés de reversió s'ha de fer de manera avantatjosa per a la UTE i que no siga a canvi de certes prebendes, ja que, com ha denunciat i documentat repetidament la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta al llarg d'aquests anys, la gestió de la sanitat per part d'aquestes empreses ha estat plena d'irregularitats, incompliments de contracte i perjudicis per a pacients i treballadores. No hi ha, doncs, motius perquè Marina Salut tinga una eixida "amb honors" de la comarca, sinó, més aviat, tot el contrari.

Per la nostra part, continuarem lluitant i donant suport a totes les iniciatives que vagen en la direcció d'aconseguir uns serveis 100% públics, sota el control de la gent treballadora i de la ciutadania, i amb un finançament suficient que els garantisca. Amb aquests objectius el que cal és que es respecte el dret a decidir del País Valencià i tenir uns pressupostos sobirans.