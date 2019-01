pensions

La Marea pensionista torna a manifestar-se arreu

La Marea pensionista ha convocat una nova mobilització arreu el proper 2 de febrer per reivindicar unes pensions dignes. El moviment de pensionistes considera en un any de manifestacions han aconseguit ue les demandes del moviment de pensionistes hagin entrat en l'agenda política de partits polítics i institucions però encara resta molt per assolir els seus objectius.

Veuen que les mobilitzacions d'Euskadi on en ciutats com a Bilbo milers de persones omplen cada setmana els carrers esdevenen les autèntiques protagonistes d'aquesta lluita. Els pensionistes estan convençuts que aquesta lluita la guanyaran, "governi qui governi les pensions es defenses".