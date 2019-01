Aninalista

La Fundació Fauna respon "davant la provocació del col·lectiu taurí a la ciutat d'Olot"

Per a l'entitat animalista, "Olot és i continuarà sent una ciutat antitaurina. Vetllarem per continuar fent d’Olot una ciutat exemplar, amiga dels animals. La tauromàquia a Olot ja forma part del passat".

Fundació Fauna, entitat que va lluitar a primera fila per acabar amb la tauromàquia a Olot i davant la recent provocació per part del col·lectiu taurí, en què exigeixen que a la plaça de braus d’Olot s’hi pugui tornar a torturar a animals ha puntualitzat que "fa 15 anys que la ciutat d’Olot es va declarar Ciutat Antitaurina i amiga dels animals. Durant aquest temps s’ha aconseguit que no es celebrin més curses de braus en aquesta ciutat i Se´ns vol fer creure que el “toreig” és una tradició arrelada i que com a tal s’ha de promocionar".

També assenyala en un comunicat que "Al temps dels romans era tradició matar gent a l'arena per divertir-se una estona i fins al segle XIX als Estats Units era tradició tenir esclaus i encara avui en dia en alguns països es tradició lapidar dones...., per afirmar que "Aquestes coses no es poden permetre de cap de les maneres i no hi ha respecte d'opinions que valgui"

Per a l'entitat animalista que "qualsevol acte o celebració considerada “tradició” per alguns no legitima que sigui moralment correcta i per tant, s’ha d’eradicar totalment de la societat, com és el cas de les curses de braus".

Es dirigeix als toreros, taurins, ramaders del brau de lídia i polítics defensors de la tauromàquia, tot dient que "cal que sabeu que no permetrem que ensenyeu als nostres fills a gaudir de la violència i el maltractament. Volem que els nostres fills creixin respectant la natura, els animals i també les persones, però també cal que tingueu molt clar que els ensenyarem a combatre la gent com vosaltres que només persegueixen els seus propis interessos".

També als braus, braus "malgrat que alguns encara volen continuar torturant-vos, sapigueu que no ens oblidem de vosaltres, continuarem lluitant tant de temps com calgui i no farem ni un pas enrere per defensar els vostres drets"

