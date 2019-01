transparència

La CUP Tarragona insta Martínez a donar explicacions sobre la cessió de vehicles de FCC a l’Autoritat Portuària

El passat 14 de desembre es van presentar en comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat les modificacions de l’Addenda del contracte de neteja a la ciutat, les quals presumiblement s’aprovaran en un consell plenari extraordinari el proper dilluns 28 de gener.

Una d’elles feia referència a la possibilitat que se cedeixi la prestació de vehicles o material prestat de la concessionària a altres entitats. Respecte aquest punt, la CUP denuncia que es tracta de la formalització i regularització d'un incompliment greu del contracte, doncs FCC estava prestant a l’Autoritat Portuària part dels vehicles amb l’autorització d’un membre del consistori que la responsable del contracte, Ivana Martínez, va voler mantenir en l’anonimat.

Al darrer ple de gener, el passat divendres 18, la CUP va requerir en l'apartat de precs i preguntes, la data i el nom de la persona que va autoritzar-ho i ha pogut saber que: "existeix acord de data 15 de novembre de 2013, entre FCSSA i el conseller de Neteja pública en aquella data, el Sr. Joan Sanhaujes Rull, en el que s’autoritza la cessió d’aquests vehicles"

Es confirma, així, allò que la CUP sempre ha denunciat, que és que FCC incompleix el contracte de recollida d’escombraries a Tarragona amb l’agreujant que el govern en tenia coneixement. Per a la CUP, el pitjor és que el govern segueix sense ser capaç d’assegurar que no hi ha molts més incompliments.

Per tot plegat, la CUP insta la consellera Ivana Martínez a convocar una reunió extraordinària de la comissió que presideix, abans que tingui lloc el plenari, per donar explicacions sobre el motiu pel qual en assumir el seu càrrec no va posar fi a aquest incompliment. Igualment, la CUP demana que en aquesta comissió també s’informi de quina serà la modificació final de l’Addenda del contracte de neteja.