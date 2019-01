privatització de l'espai públic

La CUP Tarragona emplaça el govern a afrontar la problemàtica de les terrasses de forma seriosa i valenta

Després de més de tres anys des que es va aprovar per unanimitat la moció presentada per la CUP de Tarragona sobre la mercantilització de l'espai públic i l'ocupació de la via pública per terrasses d'establiments d'hostaleria i restauració, avui ha tingut lloc la primera reunió per elaborar una ordenança a la ciutat.

La CUP celebra que per fi es vulgui regular aquesta qüestió, malgrat sigui amb anys de retard, però lamenta que no es disposi de cap diagnosi actualitzat que pugui descriure objectivament quina és la situació actual. Conèixer el nombre de terrasses actuals així com el número d'aquelles que es troben en tràmit, identificar les zones amb major saturació i que acumulen un major nombre de queixes, així com disposar del percentatge d'ocupació actual en aquestes zones amb més massificació de terrasses en contraposició a les zones on no n'hi ha és, per a la CUP, una qüestió fonamental per a encarar el debat.

D'altra banda, per a la Candidatura d'Unitat Popular també és un problema el fet que, malgrat es pugui aprovar una ordenança capaç de solucionar els conflictes d'interessos i de massificació existents, no es disposi de la certesa que hi hagi voluntat política per fer-la complir. La tasca d'inspecció un cop s'hagi dut a terme una correcta difusió del contingut de l'ordenança, és clau per tal que aquesta sigui útil i no es repeteixi la situació actual, que respon a una lògica reactiva i discrecional més que no pas proactiva i preventiva. És a dir, només s'actua en els casos en els quals s'acumulen queixes, i no sempre.

La formació independentista remarca que en cap cas està en contra de les terrasses, sinó que rebutgen la mercantilització de l'espai públic que comporti l'expulsió de totes aquelles activitats que no siguin susceptibles de generar activitat econòmica, alhora que aposten per descongestionar les zones amb major saturació.