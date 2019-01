Ensenyament

La CUP Sant Sadurní denuncia al Síndic de Greuges la negativa del govern municipal a treballar la segregació escolar a la vila

Aprofitant la visita del Síndic de Greuges a Sant Sadurní d’Anoia, la CUP Sant Sadurní ha presentat una queixa formal davant de la negativa del govern municipal (ERC i PdCAT) per a estudiar i millorar la situació de segregació escolar que viu la vila. Segons un informe elaborat pel Síndic durant el 2016, Sant Sadurní és un dels municipis amb més de 10.000 habitants on més ha crescut la segregació escolar en la darrera dècada, arribant a nivells equiparables a ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona. Malgrat les continues demandes de la CUP per a tractar i solucionar el tema, la regidora d’Ensenyament, Àngels Canals, nega els resultats de l’informe del Síndic.

Una problemàtica no resolta

Després de conèixer la valoració de Síndic de Greuges, els cupaires van demanar dades referents a la distribució dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) –dins d’aquest grup hi trobem alumnes de famílies de classe social desfavorida, nouvinguts o infants amb diversitat funcional. Després d’analitzar les xifres, es mostra una clara descompensació entre els centres concertats i els públics de Sant Sadurní –el 47% de NEE es troben l’escola pública La Pau, el CEIP Jacint Verdaguer acull el 28%, i les concertades Sant Josep i El Carme, assumeixen el 14% i 11% respectivament. Aquest fet demostra que s’incompleix amb la normativa de concertació que obliga a les escoles concertades a assumir el mateix percentatge d’alumnes amb aquest perfil que els centres públics.

Davant d’aquesta realitat, i veient la negativa de l’Ajuntament a reconèixer el problema, i de l’inspector d’Ensenyament de negar-se a facilitar les dades relatives a la distribució de l’alumnat als centres, la CUP Sant Sadurní ha presentat una queixa formal al Síndic de Greuges per a denunciar el cas. Lamenten la deixadesa de les funcions de l’administració local i l’intent de restringir el dret a la informació de l’Ajuntament i l’inspector.

Una moció sense recorregut

Per tal de posar fil a l’agulla, al novembre del 2017 la CUP Sant Sadurní va presentar una moció on es demanava un informe a la Fundació Bofill, entitat especialitzada en educació i segregació escolar, per a apuntar línies d’actuació. La moció s’aprova amb esmenes del govern que apuntaven a no fixar qui realitzaria l’informe i a no destinar recursos a la problemàtica. Durant el ple i les anteriors comissions d’Educació al consistori, la regidora de l’àrea seguia sense reconèixer el problema. Passades les setmanes, la regidora informa que ha parlat amb l’inspector d’ensenyament i informa que ni l’inspector, ni el govern ni ella mateixa consideren que no hi ha cap problema amb la distribució de l’alumnat als centres educatius de Sant Sadurní. Per aquest motiu es desestima demanar l’informe.

Paral·lelament a aquest fet, la CUP es reuneix amb diversos tècnics especialitzats i regidors d’altres municipis on existeix una situació similar. Es constata que a nivell municipal existeixen diverses iniciatives per a corregir aquesta dinàmica. Per tant, es constata la manca de voluntat del govern actual en treballar el problema i buscar una solució per a convertir el model educatiu de Sant Sadurní en un de més equilibrat i equitatiu.