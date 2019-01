lluita institucional

La CUP regala al govern de Ballesteros propostes positives i necessàries per a Tarragona

L'estat de la ciutat cada cop és pitjor com a conseqüència de la desídia d’un govern que porta gestionant la ciutat des del 2007. És evident que el deteriorament que veiem de punta a punta de la ciutat, de llevant a ponent, des de la part baixa fins a Sant Salvador, passant per tot el centre tarragoní, és el resultat de la deixadesa i negligència de les polítiques públiques.

Afortunadament som a les portes del final de l'era Ballesteros i confiem que una nova forma de fer política, que no es fonamenti en la gestió de les engrunes o que no enfoqui la tasca de l’Ajuntament com si es tractés d’una empresa i, per tant, no tracti la ciutadania com un client, serà una realitat a Tarragona.

Confiem que aviat l'Ajuntament de la nostra ciutat serà una eina per millorar i dignificar no només la ciutat sinó les vides dels tarragonins i tarragonines, capaç de fer una política que faci partícip de la gestió de la ciutat el conjunt de la població. És a dir, una política que situï la població de la ciutat com a protagonista del que succeeixi o deixi de succeir i, alhora, la corresponsabilitzi.

Tanmateix, no volem esperar a les eleccions per tal que a la ciutat es prenguin decisions que beneficiïn la ciutat i el conjunt de la ciutadania. Des que vam obtenir representació a l’Ajuntament de Tarragona, la CUP no només ens hem dedicat a denunciar la corrupció i a fiscalitzar les decisions, sinó que hem estat proposant idees, accions i projectes positius per la ciutat. Malauradament, poques vegades s’han tingut en compte. Per això, aprofitem aquestes dates per lliurar, un cop més, algunes de les propostes que portem temps suggerint a l’equip de Ballesteros, per si l’esperit cristià del nostre batlle aconsegueix obrir-li la ment.

Les propostes de la CUP són els següents: