Jocs Mediterranis

La CUP Tarragona preguntarà per l’incompliment del contracte de FCC i per la venda d’entrades dels JJMM

La CUP ha registrat dues preguntes de cara el Ple de demà divendres 18, relacionades, respectivament, amb l’incompliment del contracte de FCC del servei de recollida de la brossa i amb la venda d’entrades dels Jocs Mediterranis.

La primera pregunta fa referència a una informació que la CUP ja va fer pública el mes passat en un comunicat, en el qual explicava que en la comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat celebrada el divendres dia 14 desembre de 2018, la consellera i responsable de l’àrea Ivana Martínez va informar que FCC havia estat prestant a l’autoritat portuària part dels seus vehicles, que formen part del contracte amb l’Ajuntament de Tarragona. Aquest incompliment del contracte, segons la consellera, comptava amb l’autorització d’un membre del consistori tarragoní.

La formació també afirmava en el comunicat que ni la consellera Ivana Martínez ni la responsable del contracte Araceli Segí van informar als grups municipals del nom d’aquesta persona, és per això que preguntaran en Consell Plenari qui va dur a terme la mencionada autorització.

En segon lloc, els anticapitalistes demanen que s’aclareixi una qüestió que apareixia en un article publicat el 18 del passat mes de desembre pel digital Porta Enrere respecte la venda d’entrades de la inauguració dels Jocs Mediterranis. En l’article s’explica que, el 14 de novembre de 2018, la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) va requerir a l’Ajuntament de Tarragona i a la Fundació Tarragona 2017 facilitar la informació sobre la venda d’entrades de la inauguració dels Jocs Mediterranis a persones jurídiques, així com a treballadors i càrrecs de l’organització. També afirma que l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona 2017 van presentar l’11 de desembre un recurs contenciós administratiu al TSJC contra la resolució de la GAIP.

La CUP preguntarà al Ple la raó per la qual es va presentar aquest recurs, i demanarà explicacions pel fet que encara no s’hagin facilitat als grups municipals de l’oposició el detall de la venda d’entrades per la inauguració dels Jocs Mediterranis així com per la negativa de fer pública aquesta informació.