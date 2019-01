habitatge

La CUP Poble Actiu no avalarà la creació d’una societat per la promoció d’habitatge públic controlada per empreses privades.

Al plenari de dimarts 29 de gener es votarà el darrer pas per posar en marxa una societat d’economia mixta per la promoció d'habitatge públic. La CUP Poble Actiu no avalarà cap pas per introduir empreses privades a la gestió de l’habitatge públic!

La situació actual ve propiciada pel tipus de polítiques en habitatge que s’han vingut fent els darrers 50 anys, lligades a un model de producció i consum dins la lògica capitalista. Així, les ciutats i els pobles que tenim són conseqüència d’un determinat model d’habitatge avalat, impulsat i dissenyat conjuntament entre les aliances publico privades que tant defensen els neoliberals i que ara blanquegen partits que s’autodefineixen d’esquerres.

La creació d’una empresa mixta que gestioni habitatge protegit implica cedir a la lògica dels guanys empresarials un dret com és l’habitatge, d’aquesta manera entre altres situacions, quedarà en mas privades la capacitat per interposar demandes de desnonaments d’aquelles persones que es vegin en una situació que els impedeixi afrontar el pagament de les rendes.

Segons la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant: "És imprescindible abordar ja el problema de l'habitatge públic, però és imperdonable cedir la iniciativa al sector privat. Nosaltres seguirem treballant per les polítiques públiques d'habitatge lluny de la lògica dels guanys empresarials, l’habitatge és un dret no una mercaderia per fer negoci."

Per a la CUP és necessari un nou model d’habitatge metropolità en el que s’innovi amb noves formes residencials allunyades de la vella recepta de bancs, immobiliàries i constructores. Cal afrontar aquest repte des de la lògica de la gestió 100% pública, la rehabilitació, l’adquisició d’habitatges buits en mans de grans tenedors i la promoció de noves formules com la masoveria urbana.

Amb la complicitat d'unes institucions que legislen a favor dels especuladors, d'uns mitjans que defensen els interessos dels de sempre i d'una justícia que desnona les persones com un mer acte administratiu fem dos emplaçaments clars:

- A la presidenta de l’AMB Ada Colau, a Barcelona en Comú, ICV, Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC. Cal aturar la creació d’una empresa per la promoció d’habitatge públic controlada per empreses privades.

- Al conseller responsable de les polítiques d’habitatge, Damià Calvet i al president Quim Torra: És urgent expropiar, per raons d’interès general, tot el parc d’habitatges buits en mans dels bancs i els grans tenidors, i incorporar-los a un parc públic d’habitatges.

Mentrestant, la formació exigeix l’aprovació d’una Llei Catalana d’Habitatge perquè les administracions locals puguin expropiar habitatges buits propietat d'entitats financeres per combatre l’emergència social que viu el país