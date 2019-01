La CUP exigeix mesures efectives pel transport públic a Tarragona

La CUP de Tarragona ha fet aquest matí una roda de premsa per defensar les millores en el transport públic per les quals aposten, després d’haver assenyalat en el consell plenari “l’electoralisme” de la proposta de gratuïtat de l’autobús de l’alcalde Ballesteros. Segons el conseller Jaume López, qualsevol millora en el transport públic ha de tenir en compte dos criteris: “la sostenibilitat ambiental, ja que el transport públic és l’únic que pot garantir una reducció important dels gasos d’efecte hivernacle, i l’aspecte social, perquè el transport públic garanteix l’accés a la mobilitat urbana a la gent que no disposa de transport privat”.

López ha defensat que el canvi principal cap a un model basat en el transport públic s’aconsegueix “quan hi ha un transvasament d’usuaris del cotxe cap a l’autobús”. Segons el regidor, “això no és únicament una qüestió de preu sinó també d’utilitat i eficiència del transport públic” afegint que “a Tarragona partim d’una situació molt desfavorable en la proporció que hi ha de la utilització de transport públic respecte el privat, amb un 15% d’ús del primer i un 85% del segon”.

Per assolir l’eficiència que reclama la CUP en el transport públic, la formació anticapitalista planteja sis millores: una xarxa modal, més ràpida i més connectada, creació de carril bus, millores tarifàries (gratuïtat per alumnes de batxillerat, universitat i FP; targeta social per a persones amb pocs recursos econòmics i bitllet senzill amb possibilitat de correspondència), ampliar la quantitat de marquesines i dotar-les d’informació en temps real, fer un pla de seguiment i avaluació anual de la qualitat del servei i millores assolides en quant a utilització i una renovació de la flota amb criteris mediambientals.

La CUP ha aclarit que, amb l’excepció de la proposta sobre les tarifes, la resta es tracta de les principals actuació que contempla el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) 2012-2017 pel que fa a la millora de la mobilitat en transport públic. La portaveu de la CUP ha qüestionat que la gratuïtat de l’autobús es plantegi com una fórmula per cohesionar la ciutat, quan al llarg de les dues legislatures de vigència del PMUS, el govern de Ballesteros “hagi estat incapaç de fer-ho garantint la mobilitat a peu i en bicicleta entre el centre i els barris perifèrics”.

D’altra banda, la CUP critica el fet que la gratuïtat de l’autobús i la construcció de l’estació intermodal de Battestini hagin estat anunciades per part de l’Alcalde, i no per part del màxim responsable polític de mobilitat. Afegeixen que “l’evident improvisació constatada a les empreses municipals de l’EMT i l’AMT, que en una situació normal haurien d’estar coordinades al mil·límetre amb tot allò que afecti la mobilitat, deixen clar que darrera d’aquestes propostes no hi ha objectius reals per avançar cap a una mobilitat sostenible”.

En aquest sentit Estrada assegura que “el PMUS és un instrument valuós però desaprofitat que només s’ha utilitzat sota criteris i lògiques recaptatòries i electoralistes”. Si l’objectiu és que la població prioritzi el transport públic en comptes del vehicle privat, “cal començar implementant totes les mesures que converteixen el transport públic en un mitjà atractiu, que són les explicades anteriorment. No fer-ho i reduir-ho tot a la gratuïtat demostra, un cop més, la frivolitat, la irresponsabilitat i l’electoralisme que regeixen les polítiques de Ballesteros i tot el PSC”.