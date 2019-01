lluita institucional

La CUP denuncia que el Ple de demà no té cap mena de caràcter “urgent”

La CUP de Tarragona ha criticat que l’alcalde Ballesteros ha convocat avui a les tres de la tarda un Ple per al proper dilluns a les 9 del matí, amb un ordre del dia de set punts, al·legant que es tracta d’una sessió de caràcter “urgent”. Tanmateix, la CUP considera que cap dels punts té aquesta naturalesa, ja que no responen a cap termini fixat, i que per tant, es podrien votar en un ple ordinari al llarg de la mateixa setmana si convingués.

Els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona han rebut avui a les 3 de la tarda la convocatòria d’un Ple d’urgència per a dilluns al dematí, rebent la documentació del mateix a 2/4 de 4 de la tarda. En la convocatòria, tot i que el secretari fonamenta la capacitat de l’alcalde d’utilitzar aquest procediment, el segon no motiva en cap cas, la necessitat de la convocatòria d’urgència del Ple.

No sols això, sinó que analitzant els set punts que contenen l’ordre del dia, cap ni un d’aquests, té aquest caràcter, ja que cap d’aquestes qüestions s’ha de debatre abans de cap termini proper o sobrevingut, sinó que es tracta de decisions que es poden aprovar de forma ordinària, ja sigui aquesta mateixa setmana o les properes.

És més, en les convocatòries d’urgència, els ordres del dia del Ple només acostumen a tenir un o dos punts a l’ordre del dia, ja que són els que realment són urgents i motiven la convocatòria. Per tant, és força inversemblant que en un ple urgent l’ordre del dia contempli fins a set punts.

Segons la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, “davant la manca de motivació per part de l’alcalde del caràcter urgent d’aquest Ple, i tenint en compte l’opacitat en que es gestiona aquest tema, considerem que la motivació real de la urgència d’aquest és aprovar la modificació de l’addenda del contracte de la brossa amb FCC, sense que els grups municipals tinguem el temps suficient per poder analitzar la documentació”.

En relació a aquest tema, cal tenir en compte en primer lloc, que el caràcter d’urgència fa que els grups municipals tinguin menys temps per a poder analitzar la documentació, i en segon lloc, que la documentació corresponent a aquest punt concret ocupa un total de 461 pàgines, el que implica un esforç d’anàlisi i un important volum d’hores per a poder-ne fer una avaluació rigorosa.

A parer de la consellera, “considerem extremadament greu que davant les reiterades denúncies d’opacitat que hem realitzat al llarg d’aquest mandat sobre aquest contracte, l’estratègia de l’alcalde sigui tractar una modificació d’aquest contracte, convocant un ple d’urgència”. I, afegeix que “només entendríem la utilització aquest mecanisme, si realment, s’hagués de prendre una decisió transcendental per tal de complir un termini legal, però no és aquest el cas”.

Davant d’aquesta manca de motivació de la urgència de la convocatòria, la CUP votarà en contra de ratificar la urgència de la sessió, per tal que aquests punts es puguin debatre en un Ple de caràcter ordinari per tal de garantir la transparència i la informació dels debats corresponents.