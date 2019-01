patrimoni cultural

La CUP demana a l’Ajuntament de Tarragona que recuperi el conjunt patrimonial dels Mongons

La CUP presentarà al proper plenari una moció per tal que l’Ajuntament apropi a la ciutadania el conjunt patrimonial dels Mongons, i insti a la Generalitat a adoptar mesures, per dignificar aquest espai fins que no s’aprovi el pla integral de restauració d’aquest espai.

Els Mongons és un antic poblat medieval, però habitat des del temps dels íbers, ubicat prop del barri del Parc Riuclar, i integrada en els territoris que han de conformar l’anella verda de la ciutat.

Els terrenys són propietat de l’Incasòl i les construccions tant íbers com medievals que encara es conserven de quan la zona estava poblada, pateixen un important dèficit de manteniment, que posa en perill un conjunt patrimonial que està catalogat per la pròpia Generalitat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Cal tenir en compte que en els darrers anys, els Mongons han patit un procés de degradació que s’ha agreujat amb la desaparició del Mas de l’Orobio, el Mas de Castellarnau i la seva capella, l’abandonament del conjunt medieval dels Mongons, el jaciment íber dels Mongons, la desaparició de mines d’aigua o el Torrent de Riu Clar.

Segons la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, “la recuperació i promoció del conjunt medieval dels Mongons és una oportunitat no només per a donar a conèixer l’interès d’aquest racó de la ciutat i dignificar-lo, sinó també per garantir la connexió, en ambdós sentits, dels barris de ponent amb el Francolí, el Parc Ecohistòric del Pont del Diable i el conjunt de la Vall del Francolí, és a dir, amb l’Anella Verda”.

Per aquest motiu, de nou, la CUP denuncia que el Consorci que es va crear entre diferents institucions municipals i comarcals per desenvolupar el Pla Especial de Protecció de l’Anella Verda de Tarragona no s’ha arribat a desenvolupar, el que ha exclòs totalment els barris de ponent d’aquest espai preservat.

Davant d’aquesta situació, la moció de la CUP emplaça tant a l’Ajuntament com a la Generalitat a emprendre accions.

Pel que respecte a la primera, li demana que senyalitzi i netegi els camins d’accés a la zona dels Mongons, des del barri Parc Riuclar, del Parc Francolí i del Parc Ecohistòric del Pont del Diable; que habiliti un punt de pas entre el pont de l’autovia i el de l’autopista; que adopti mesures preventives per a la salvaguarda del conjunt patrimonial dels Mongons; i la instal·lació de panells informatius integrats en la ruta per difondre la història i el patrimoni d’aquest antic poblat.

Pel que fa a la Generalitat, la CUP l’insta a netejar i condicionar els terrenys on es troben les restes del poblat dels Mongons, de forma urgent, així com s’acceleri el procés de redacció del Pla Integral de restauració de l’espai, que ha d’esdevenir l’element decisiu per al manteniment d’aquest espai i el seu patrimoni protegit.