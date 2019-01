Eleccions 2019

La CUP de Blanes es presentarà a les properes eleccions municipals

La CUP de Blanes ha decidit concórrer a les properes eleccions municipals, que es celebraran el mes del maig d'aquest any. La decisió ha estat presa en una assemblea celebrada aquest diumenge. Un cop valorada la feina feta aquesta darrera legislatura, la formació de l'esquerra independentista ha posat de manifest la necessitat de presentar-se de nou a les eleccions municipals i seguir treballant, també des de l'ajuntament, per plantejar una alternativa política d'esquerres, independentista i transformadora. La formació ha valorat que en el context social i polític actual, amb retallades de llibertats i de drets civils i socials bàsics, és necessari dotar-nos de totes les eines de lluita i seguir treballant per construir la república des dels municipis.

Convocatòria d'una assemblea oberta

Així mateix la CUP ha decidit posar en marxa un procés per articular una candidatura àmplia i oberta de cara als propers comicis municipals. En les properes setmanes la formació convocarà un assemblea oberta a la ciutadania per debatre com articular aquesta candidatura i bastir una proposta política de lluita institucional i de carrer que permeti capgirar el model de poble actual i avançar cap a un Blanes més social, igualitari, participatiu i amb vocació de construcció republicana.