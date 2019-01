La CUP-Crida per Girona denuncia un nou tracte de favor als promotors del Festival Internacional del Circ

La CUP – Crida per Girona denuncia que l’Ajuntament de Girona està oferint una vegada més un tracte de favor Circus Arts Foundation, l’empresa promotora del Festival Internacional del Circ. En aquest sentit, s’ha permès incloure les activitats del festival de circ com a activitats de la Fira de Girona que gràcies a la participació que hi té l’Ajuntament està exempta de taxes d’ocupació de la zona de Camp de Mart així com d’altres tràmits que s’exigeixen habitualment per ocupar la Devesa.

Tot i amagar-se sota el paraigua de la Fira de Girona, Circus Arts Foundation ha entrat una sol·licitud per a la realització del Festival Internacional del Circ, cosa que demostra que és aquesta entitat i no pas la Fira de Girona qui promou aquesta activitat. Precisament és a partir d’aquesta sol·licitud que també s’ha eximit del tràmit d’informació pública i audiència veïnal, així com del de proposta de resolució provisional. Cal recordar que aquesta empresa ocuparà el Camp de Mart de la Devesa des de mitjan gener fins a principis de març per desenvolupar una activitat econòmica privada en un espai públic amb la conseqüent afectació veïnal però sense que el consistori en rebi cap ingrés.

A més, des de la CUP es vol denunciar que tot i rebre desenes de milers d’euros en subvencions públiques, aquesta empresa no treballa ni per la formació, ni per la creació, ni genera espais per a la gent que fa circ a la ciutat i comarques.

La formació cupaire lamenta que una vegada més l’Ajuntament ofereixi un tracte de favor als promotors a qui s’ha beneficiat en nombroses ocasions tant amb el Festival del Circ com amb el Circ de Nadal o la Cúpula de les Arts instal·lada a la Carretera de Barcelona.

Així mateix, la CUP-Crida per Girona denuncia l’ús interessat que fa el govern gironí de la Fira de Girona i denuncia la mala praxi que suposa una aplicació interessada i fraudulenta de les ordenances municipals, amb el desprestigi conseqüent per a la institució.