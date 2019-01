funcionaris

La CUP continua demanant la readmissió de les persones acomiadades del Museu d’Història de Tarragona

Després de quatre mesos de l’acomiadament de 23 funcionaris interins del Museu d’Història de Tarragona (MHT) i que hagi quedat palès que la situació actual és insostenible per tal de mantenir amb unes mínimes garanties el funcionament de les diferents dependències que en depenen, fonts sindicals han informat la CUP que l’Ajuntament convocarà 23 places per cobrir vacants de subalterns pel MHT. Amb aquesta convocatòria, el govern reconeix de forma implícita la greu errada que van suposar els acomiadaments.

Reconèixer l’errada (tot i que tard), lamentablement, no és suficient per corregir-la. Una veritable correcció hauria de comportar readmetre les 23 persones que van ser acomiadades. Aquest acomiadament va generar dos greuges: en primer lloc, als funcionaris interins als quals es va fer fora sense motiu aparent, ja que els seus llocs de feina seguien sent necessaris, i, en segon lloc, al patrimoni de la ciutat que, en conseqüència, ha patit durant els darrers mesos una major infrautilització i tancament de les seves instal·lacions.

L’Ajuntament no és una ETT, els llocs de treball han de ser fixes i estables si no canvien per motius objectius i no poden estar subjectes al capricis o incompetències dels gestors municipals. La decisió de convocar 23 places vacants no soluciona cap de les dues situacions. La CUP considera que el primer pas hauria de ser el de readmetre la totalitat de les persones acomiadades, cosa que la convocatòria actual no contempla. I, en segon lloc, estudiar totes les mesures possibles per tal d’augmentar el personal del MHT i garantir una gestió dels museus a l’alçada del patrimoni que tenim a la ciutat.

Per tot plegat, la CUP ha sol·licitat reunir-se amb la responsable de Patrimoni, Begoña Floria, per tal de poder abordar aquesta situació amb la profunditat que mereix.