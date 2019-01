La CUP considera que la rebaixa de les lleis suspeses evidencia la manca de voluntat del govern de superar els límits constitucionals

Davant de la posició del Govern de la Generalitat anunciada avui de “rebaixar” el contingut social de les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional Espanyol, la CUP Crida Constituent ha manifestat que, novament, es posa en evidència, per una banda la impossibilitat de realitzar una autèntica transformació de les polítiques socials, medioambientals o de redistribució de la riquesa en el marc constitucional i autonòmic actual i per altra la manca de voluntat política del govern de superar les imposicions d’uns tribunals que legislen en contra dels drets i necessitats de la gent.

Per a la CUP, les lleis suspeses o anul·lades, aprovades per una àmplia majoria al Parlament de Catalunya, suposaven només una mínima expressió de les mesures pal·liatives i d’urgència per fer la vida més suportable a les classes populars. "Per aquest motiu, el fet de “rebaixar-ne” el contingut suposa renunciar de nou a qualsevol iniciativa legislativa del Parlament de Catalunya a favor de la millora de les condicions de vida de la classe treballadora i de les persones amb menys recursos i al llindar de la pobresa".

En aquesta línia ha puntualitzat que "els drets, i sobretot els drets socials, no es negocien sinó que s’exerceixen davant d’uns tribunals polítics com el Tribunal Constitucional que fa massa temps que només serveixen per retallar i negar drets fonamentals, en un estat on el poder polític i judicial està al servei de les grans empreses de l’IBEX-35. Per aquest motiu, la CUP-CC insta a fer efectives immediatament totes aquelles lleis socials anul·lades o suspeses pel TC i a deixar de sotmetre’s a la voluntat de l’Estat espanyol en contra dels interessos d’una majoria".

La formació també ha insta a la resta de grups parlamentaris, la majoria dels quals va votar a favor d’aquestes lleis, a escollir entre la legalitat constitucional que sistemàticament es posa del costat dels bancs, dels poderosos i de les empreses de l'IBEX 35, o del costat de la gent i a favor de la vida.