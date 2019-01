Sanitat

La Crida per Sabadell s’oposa al trasllat del servei d’oncologia infantil de l’Hospital Parc Taulí

Davant les informacions que la Generalitat de Catalunya té la intenció de traslladar el servei d’oncologia infantil del Parc Taulí a l’Hospital Vall d’Hebron, la Crida per Sabadell vol mostrar la seva oposició a aquest trasllat i el seu ferm compromís amb una sanitat pública, de qualitat, universal i de proximitat.

Així doncs, la Crida considera imprescindible el manteniment d’aquest servei en però a una sanitat pública de qualitat al Vallès, arrelada i pròxima al territori. Els necessaris debats i consideracions tècniques sobre reordenació de serveis mèdics en cap cas poden anar en detriment doncs d’un model sanitari proper al territori i d’uns serveis el màxim d’adequats a les necessitats de les habitants de Sabadell i de la resta dels catorze municipis als quals l’Hospital Taulí dóna servei.

Alhora, l’organització també vol denunciar la manca de transparència amb la qual ha actuat el CatSalut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el fet de traslladar el servei d’oncologia infantil sense informar ni als ajuntament afectats ni als mateixos òrgans de govern del Parc Taulí.

La Crida considera que s'ha de paralitzar de forma immediata qualsevol trasllat de servei: s’ha de poder valorar amb els diversos municipis, usuàries i treballadores com s’han d’enfocar els serveis i la política sanitària, cosa que en cap cas pot passar per centralitzar serveis allunyant-los de la ciutadania.

Per altra banda, la Crida aprofita també per refermar el seu posicionament contra les retallades que ha patit el sistema sanitari en la darrera dècada i la seva privatització. La universalitat del sistema sanitari és indispensable per garantir els drets fonamentals de les persones.